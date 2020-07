La Secretaría del Ayuntamiento de Valle Gran Rey avala la legalidad de la censura

Los cinco concejales de Agrupación Socialista Gomera (ASG) y los dos de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey registraron ayer por la mañana la moción de censura contra el alcalde socialista Cristopher Marrero, que necesitó de un edicto de la Secretaría General de la corporación local en la que se ratificó su legalidad.

La duda surgió cuando se informó sobre la posibilidad de que no se ajustarse a la legalidad vigente ya que, al pertenecer los dos concejales de Nueva Canarias (NC) al grupo mixto, igual que el actual alcalde, la normativa incide en la necesidad de doblar el número de ediles firmantes, lo que supondría que necesitan otros dos apoyos.

La Secretaría del Ayuntamiento emitió durante la misma mañana una diligencia acreditativa "de que la moción reúne los requisitos establecidos en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)". El informe también señala que "ninguno de los concejales que firman la propuesta ha suscrito durante el mismo mandato otra moción de censura", definiendo la diferencia entre pertenecer al mismo grupo y a la misma formación política.

Así las cosas, la moción de censura sigue su procedimiento, a expensas de algún tipo de recurso ante la Junta Electoral o el Juzgado de Instrucción, y tras ser refrendado en la noche del miércoles por la Junta Directiva y la Asamblea General de ASG, que permitirá retornar a la Alcaldía al nacionalista Ángel Piñero, propuesto en el documento como candidato, en el pleno que se debatirá el próximo 13 de agosto.

Los concejales firmantes justifican su decisión por la "la parálisis, el conformismo y la inestabilidad institucional en la que se ha instalado Valle Gran Rey hacía insostenible la situación", recalcando que los "vecinos no merecen el trato de abandono y desidia que sufren ante los problemas y grandes retos a los que debe hacer frente el Ayuntamiento". También indican que "muchos vecinos y empresarios del municipio vienen pidiendo un cambio de rumbo al frente del Ayuntamiento desde hace mucho tiempo y, a pesar de las últimas salidas de tono del aún alcalde, tanto los concejales de ASG como de NC no pensamos en otra cosa que no sea el interés general de Valle Gran Rey, y por eso presentamos esta moción de censura".

Por su parte, el candidato a la Alcaldía, Ángel Piñero, rompió su silencio para indicar que la situación política e institucional del Ayuntamiento de Valle Gran Rey "no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado mucho en los últimos meses con un alcalde caracterizado por el conformismo, la prepotencia y la irresponsabilidad ante la falta de decisiones políticas claras respecto de los problemas que afectan al pueblo", agradeciendo a los concejales de ASG "su responsabilidad pública y generosidad" en el acuerdo para cambiar el gobierno.

El portavoz municipal de ASG, Borja Barroso, afirmó que "a ningún vecino se le escapa que hoy Valle Gran Rey está peor que hace un año, en el que navegamos sin rumbo a la deriva y, justamente por eso, no podemos ignorar el perjuicio que se causa a los vecinos".