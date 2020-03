Melodie Mendoza (ASG) solicita la puesta en marcha del bachillerato de artes

La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, exigió ayer la puesta en marcha del bachillerato de artes en La Gomera, con el fin de facilitar que los jóvenes que opten por esta formación no tengan que desplazarse a otra isla para realizar sus estudios. La diputada adelantó que para ello ha registrado una iniciativa parlamentaria con el fin de que la Consejería regional de Educación, Cultura y Deportes impulse las acciones necesarias en este sentido. "En estos momentos cualquier estudiante gomero que quiera formarse en enseñanzas artísticas tiene que dejar su isla y desplazarse a Tenerife para cursar sus estudios", explicó.

"Queremos que los residentes en las islas menores tengan las mismas oportunidades que aquellos que viven en las islas capitalinas, por ello, consideramos que La Gomera debe contar con la posibilidad de impartir el bachillerato de artes, para que nuestros jóvenes tengan las mayores opciones posibles a la hora de declinarse por elegir una opción formativa, que marcará su futuro profesional", explicó la diputada gomera. Mendoza matizó que el hecho de que los estudiantes en esta situación se tengan que desplazar a Tenerife "provoca un perjuicio para muchas familias gomeras, entre otras cuestiones, por el coste económico".

La diputada de ASG señaló que, aunque existen distintas ayudas para facilitar el traslado de los estudiantes de las islas no capitalinas, "consideramos esencial que se intensifiquen estas subvenciones para contrarrestar la falta de esta formación". No obstante, remarcó que el principal objetivo de implantar la formación artística en La Gomera es "poder ofrecer mayores opciones a los más jóvenes y buscar alternativas viables para que los alumnos y las familias no se vean en la tesitura de tener que declinar esta formación por el simple hecho de no tenerla en su isla".