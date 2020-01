"Reducir los turistas y avanzar en la sostenibilidad"

¿Cómo valora los datos turísticos que ha registrado Canarias en el último año?

Es verdad que hay determinados acontecimientos que inicialmente son negativos. La crisis de Thomas Cook, la caída de la aerolínea Germania, el enfriamiento de la economía alemana, las continuas amenazas del brexit o la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Todos estos elementos unidos a la pérdida de conectividad hacían pensar que Canarias no iba a recibir el flujo de turistas que tenía en años anteriores. Se ha hecho un buen trabajo por parte del Gobierno de Canarias y la consejera, que ha permitido mantener la conectividad y la llegada de 15,1 millones de turistas al Archipiélago. Eso es algo muy positivo. Estos elementos parecen no estar influyendo de manera notoria en la llegada de turistas. Pero tenemos que hacer varias cosas, primero fidelizar el turismo que hoy tiene como destino Canarias. Segundo, fortalecer y mantener la conectividad actual y buscar nuevas vías para conectar con otros países. Y tercero, hacer una promoción y diversificación adecuada de la oferta turística, mejorando los servicios que prestamos en el Archipiélago.

¿Hacia dónde tiene que ir el turismo en Canarias?

Tenemos que ir sustituyendo la cantidad por la calidad. Esto no se puede hacer de un año para otro, hay que hacerlo con tiempo y por eso estamos inmersos en el proceso de la sostenibilidad turística.

¿Qué retos presenta este sector en La Gomera?

La isla de La Gomera necesita ir en sintonía con todo esto, pero además con características excepcionales por la singularidad de la Isla. Necesita consolidar el destino en los países emisores. Nosotros estamos apostando por la promoción pero con cualificación excepcional. Lo que se hace en otros países es contratar a través de la turoperación, nosotros estamos intentando que los ciudadanos lo hagan directamente. El año pasado visitaron la Isla 705.000 personas. Estamos intentando fidelizar cada uno de los turistas que nos visitan para que la contratación la hagan directamente de forma individualizada a través de la web.

¿Se debe buscar otras fórmulas de contratación viendo los problemas que ha generado la caída del turoperador Thomas Cook en Canarias?

Sin lugar a dudas, no hay otra. Es verdad que no se puede improvisar. También tenemos que cualificar el destino. Canarias necesita trabajar por un turismo sostenible, por una conectividad real, por una promoción y diversificación constante y por el diálogo y la cooperación entre todas las administraciones. Cuando lo logremos estamos en el camino correcto.

Uno de los objetivos de Canarias en Fitur era reforzar la conectividad aérea. ¿Cree que se ha conseguido salvar esta crisis?

Se está trabajando en ello. El Gobierno ya transfirió los 15 millones de euros para mejorar la conectividad y no tengo dudas de que se va a mejorar. La preocupación ahora es que sigan viniendo millones de turistas, me parece bien, pero se debe trabajar de forma simultánea para que el turismo crezca en excelencia y calidad. El crecimiento debe ser sostenible y con una oferta cada día más cualificada. De tal forma que avancemos en el gasto, reduzcamos el número de turistas y se acabe con el todo incluido.

¿Cuáles son las perspectivas turísticas de cara al próximo año?

Yo creo que las dificultades no van a rebrotar. Ahora solo hay que ver que no haya conflicto ni se produzca la desaceleración económica. Hay que estar atentos y trabajar en la búsqueda de la conectividad. Mejorarla por ejemplo con los países nórdicos y otros. No me preocupa, porque ya se está trabajando, pero no podemos ignorar los efectos del brexit y como se pacta la salida y en que términos. Sus efectos vendrán en enero de 2021. Va a tener repercusiones negativas, aunque estoy seguro de que previamente el Gobierno de España va a suavizar los efectos que pueda haber en este sentido.

¿Apostaría por reforzar los mercados ya existentes o por abrir otros nuevos?

Tenemos que cuidar mucho los que tenemos incluido el peninsular y abrir nuevas opciones. Bélgica, Dinamarca, Suiza, Suecia? países que tienen a Canarias como referente de un turismo de calidad y de islas afortunadas. Todo el mundo quiere ir a Canarias. Yo no conozco a nadie que haya ido a La Gomera y no quiera repetir.

¿Cuál es la situación actual de la conectividad interinsular? ¿Les afecta también a nivel turístico a las islas no capitalinas?

La conectividad no es solo necesaria de Canarias con el exterior sino también entre islas. La condición de insularidad y la de ser un territorio alejado hace que las Islas para estar cohesionadas y tener igualdad de oportunidades deban estar conectadas por vía marítima y aérea. En las comunicaciones marítimas hay debilidad en la conexión de El Hierro y de La Gomera desde Valle Gran Rey con las islas occidentales. En cuanto a la conectividad aérea, mientras que los billetes con el exterior han subido un 24% de precio, en Canarias solo se han incrementado un 1%. Por lo que la repercusión en la economía de los canarios en el incremento del 25%, al pasar de un descuento del 50% a otro del 75% ha sido inexistente. Existe una falta de control, hay que controlar para evitar que las aerolíneas se beneficien a costa de lo que se destinó públicamente para abaratar el coste del billete. En cuanto a La Gomera, tengo un compromiso para unir directamente Gran Canaria con el aeropuerto gomera. Queremos que sea una conexión estable, al menos tres o cuatro días a la semana. Tiene un coste sí, ampliemos la obligación de servicio público en el Hierro y La Gomera, pero tienen derecho a tener igualdad de oportunidades.

¿No está funcionando el descuento del 75%? ¿Está perjudicando al sector turístico?

No con el objetivo que perseguíamos. Antes estaba bonificado el 50% y teníamos ventaja y ahora tenemos la misma ventaja. No es razonable. Se ha incrementando de forma abusiva los precios. El Gobierno tiene que controlarlos. Que haya control, bien fijando tarifas máximas o declarando la obligación de servicio publico. Algo hay que hacer porque no puede ser que el dinero publico lo destinemos a las aerolíneas. Ha sido una torpeza política.