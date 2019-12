El PSOE garantiza la legalidad del crematorio de San Sebastián

El portavoz de la ASG en el Ayuntamiento de San Sebastián, Eleazar Borrego, respondió ayer a la líder del PSOE, Ventura del Carmen Rodríguez, y tilda de "irresponsables" las declaraciones en las que duda de la legalidad del crematorio local, al entender que una insinuación así resulta, "incluso, lesiva para este consistorio y habla de su nula capacidad para comprender que lo que sucede tiene que ver con quiénes hicieron esta obra en su momento, el PSOE, y las pretensiones de una empresa particular para con este servicio".

El concejal no solo reafirma la legalidad, sino que esgrime "informes técnicos que exponen con rotundidad la viabilidad del tanatorio-crematorio en base al decreto 134/2014". Según explica, la exigencia de una franja de protección de 50 metros en el perímetro "no es de aplicación para esta instalación, fundamentándose en que el año de construcción, 2009, cuando gobernaba el PSOE, aunque Rodríguez parece que tiene memoria selectiva para lo que le interesa, es anterior a la norma. Además, la reforma posterior de los años 2015 y 2016 no supuso un aumento de superficie".

Sobre los requisitos constructivos para un crematorio, remarca que se cumplen "conforme a lo detallado en las memorias y planos, tanto del proyecto inicial como en el de reforma, no hallándose ninguna irregularidad que impidiera su puesta en servicio".