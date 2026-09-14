Raúl Tejón, actor de 'Machos Alfa' descubre el tesoro submarino de El Hierro: así ha sido su experiencia buceando en la Isla

Raúl Tejón, conocido por sus papeles en series como Machos Alfa, ha aprovechado unos días en El Hierro para descubrir una de las grandes riquezas naturales de la Isla bajo el agua. El actor ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de sus inmersiones junto a Buceo El Bajón, en La Restinga, mostrando parte de los fondos marinos que se pueden encontrar en esta zona del sur de la Isla.

"Días increíbles de buceo en El Hierro", escribió Tejón en su publicación, en la que agradeció también la acogida recibida y el cuidado durante la experiencia. “El Hierro tiene algo especial, y vosotros sois parte de ello”, añadió en referencia al centro con el que realizó las inmersiones.

El vídeo permite seguir diferentes momentos de la experiencia, desde la salida al mar hasta las inmersiones. El actor aparece equipado con traje de neopreno, máscara y botella de aire mientras explora los fondos junto a otros buceadores.

Así son los fondos que ha descubierto Raúl Tejón

Una de las partes más llamativas de las imágenes se encuentra precisamente bajo la superficie. La grabación muestra un paisaje submarino de roca volcánica, cubierto de algas y con pequeños peces recorriendo las formaciones rocosas.

En otra de las escenas aparece una tortuga marina durante la inmersión. Las imágenes permiten hacerse una idea de la variedad de paisajes que se encuentran bajo las aguas de El Hierro y de por qué la Isla se ha convertido en un destino especialmente conocido entre los aficionados al buceo.

El propio Tejón aparece en otro momento del vídeo bajo el agua, haciendo el gesto de OK a la cámara mientras continúa la inmersión.

La Restinga, una de las puertas de entrada al mundo submarino de El Hierro

Las inmersiones se realizaron junto a Buceo El Bajón, un centro situado en La Restinga, en el municipio de El Pinar.

La localidad es uno de los principales puntos de referencia para quienes llegan a El Hierro atraídos por el buceo. Sus aguas forman parte de un espacio marino de gran riqueza y permiten descubrir un paisaje muy diferente al que se encuentra en tierra.

El entorno de La Restinga está estrechamente ligado a la Reserva Marina del Mar de las Calmas, situada en el suroeste de El Hierro. La zona destaca por sus fondos volcánicos y por la presencia de numerosas especies marinas.

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Precisamente, el nombre del centro que acompañó al actor hace referencia a El Bajón, uno de los puntos de inmersión más conocidos de la Isla.