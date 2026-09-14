Las altas temperaturas obligan a cerrar pistas forestales y prohibir fogones en áreas recreativas en El Hierro
El Centro de Coordinación Operativa Insular de El Hierro prohíbe el tráfico en pistas forestales ante el riesgo de incendios provocado por las altas temperaturas y la baja humedad
El Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) de El Hierro ha informado de que, debido a las condiciones meteorológicas de altas temperaturas presentes en la masa forestal de la isla, ha procedido al cierre y prohibición del tráfico rodado en vías y pistas forestales con acceso al monte público (Nivel Amarillo).
Asimismo, el Cabildo ha procedido al cierre y prohibición de uso de los fogones en las áreas recreativas de la Hoya de El Morcillo, en el municipio de El Pinar, y Hoya de El Pino, en el municipio de La Frontera.
La Dirección General de Emergencias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales, a partir de las 13:00 horas de hoy lunes en El Hierro, La Gomera y zonas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde se esperan temperaturas elevadas, humedad relativa baja y viento de intensidad floja a moderada.
Condiciones que favorecerán una mayor disponibilidad de los combustibles y un incremento del potencial de propagación del fuego.
En El Hierro y La Palma podrán superarse los 30 grados centígrados en zonas de interior.
Se prevé presencia de calima en todas las islas y valores de humedad relativa inferiores al 30% en amplias zonas de medianías y cumbres.
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