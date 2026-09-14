Las altas temperaturas obligan a cerrar pistas forestales y prohibir fogones en áreas recreativas en El Hierro

El Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) de El Hierro ha informado de que, debido a las condiciones meteorológicas de altas temperaturas presentes en la masa forestal de la isla, ha procedido al cierre y prohibición del tráfico rodado en vías y pistas forestales con acceso al monte público (Nivel Amarillo).

Asimismo, el Cabildo ha procedido al cierre y prohibición de uso de los fogones en las áreas recreativas de la Hoya de El Morcillo, en el municipio de El Pinar, y Hoya de El Pino, en el municipio de La Frontera.

La Dirección General de Emergencias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales, a partir de las 13:00 horas de hoy lunes en El Hierro, La Gomera y zonas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde se esperan temperaturas elevadas, humedad relativa baja y viento de intensidad floja a moderada.

Condiciones que favorecerán una mayor disponibilidad de los combustibles y un incremento del potencial de propagación del fuego.

En El Hierro y La Palma podrán superarse los 30 grados centígrados en zonas de interior.

Se prevé presencia de calima en todas las islas y valores de humedad relativa inferiores al 30% en amplias zonas de medianías y cumbres.