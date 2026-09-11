La Gomera activa medidas de emergencia para proteger sus cauces y mejorar el drenaje ante futuras lluvias

El Consejo Insular de Aguas ejecuta actuaciones de emergencia en Agulo, Hermigua, Valle Gran Rey y San Sebastián para recuperar infraestructuras dañadas por la borrasca Therese y reforzar la seguridad hidráulica de la Isla

El Consejo Insular de Aguas de La Gomera ejecuta actuaciones de emergencia por importe de 1.766.005,96 euros para reparar y restituir infraestructuras hidráulicas dañadas por la borrasca Therese y, al mismo tiempo, mejorar su capacidad de respuesta ante futuros episodios de lluvias intensas.

Las intervenciones se desarrollan en Agulo, Hermigua, Valle Gran Rey y San Sebastián de La Gomera y abarcan actuaciones de defensa frente a avenidas, estabilización de taludes, recuperación de cauces, reconstrucción de elementos de protección y mejora de los sistemas de drenaje y evacuación de escorrentías.

Recuperar la seguridad en las zonas afectadas

El objetivo es doble: recuperar la funcionalidad y las condiciones de seguridad de las infraestructuras afectadas y reducir la vulnerabilidad de estos puntos ante nuevos fenómenos meteorológicos extremos. Las soluciones proyectadas incorporan, por tanto, medidas que van más allá de la mera reposición de los daños ocasionados entre los días 19 y 26 de marzo.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destacó que "estas actuaciones responden a una prioridad clara: recuperar la seguridad y la funcionalidad de las infraestructuras dañadas y, al mismo tiempo, reforzar nuestra capacidad de respuesta ante futuros episodios de lluvias intensas".

"Estas actuaciones responden a una prioridad clara: recuperar la seguridad y la funcionalidad de las infraestructuras dañadas y, al mismo tiempo, reforzar nuestra capacidad de respuesta ante futuros episodios de lluvias intensas" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Palma

Curbelo explicó que se está interviniendo "sobre puntos especialmente sensibles, donde el comportamiento del agua durante Therese puso de manifiesto la necesidad de mejorar cauces, drenajes y elementos de protección". En este sentido, subrayó que "la inversión en este tipo de infraestructuras tiene una incidencia directa sobre la seguridad de las personas, de las viviendas, de las vías y del resto de bienes públicos y privados próximos a los cauces.

El presidente gomero insitió en que “no se trata únicamente de reparar los daños ocasionados, sino de reducir vulnerabilidades y anticiparnos allí donde técnicamente es posible hacerlo”, afirmó.

Una inversión distribuida en cuatro municipios

San Sebastián de La Gomera concentra la mayor actuación, con una inversión de 773.409,89 euros destinada a la restitución hidráulica de la Cañada de Las Palomas.

El proyecto contempla la ejecución de una conducción enterrada de aproximadamente 520 metros, con un diámetro de 600 milímetros, además de una obra de captación en cabecera y sistemas de recogida de escorrentías. La infraestructura tendrá capacidad para gestionar un caudal punta de 1,5 metros cúbicos por segundo, con un periodo de retorno de 500 años.

La conducción recogerá las aguas procedentes del tramo superior del barranco y las conducirá de forma controlada a través del Camino de Puntallana, la Cañada de Las Palomas, la calle Majona y el Camino de San Cristóbal, hasta conectar nuevamente con el cauce existente.

A lo largo del recorrido se instalarán elementos de captación de escorrentía superficial, con especial atención al entorno del colegio público de La Lomada, una de las zonas donde las lluvias provocaron una mayor concentración de agua sobre la red viaria.

La alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, destacó la importancia de actuar sobre los puntos de riesgo identificados tras la borrasca y señaló que el municipio disponía de varias zonas sensibles que requerían mejoras en los sistemas de evacuación y drenaje.

“Este episodio puso de manifiesto la necesidad de actuar sobre los puntos más vulnerables, no solo para reparar los daños, sino también para reducir los riesgos ante futuras lluvias intensas”, señaló.

Padilla recordó que ya se está trabajando tanto en la mejora de los sistemas de drenaje como en la adecuación de distintas infraestructuras, entre ellas el puente de la Avenida Marítima, de acceso al Centro de Visitantes y a La Punta. “El trabajo conjunto entre administraciones nos permitió impulsar estas intervenciones con una prioridad clara: proteger a nuestros vecinos y vecinas y mejorar la seguridad y la funcionalidad de las infraestructuras del municipio”, afirmó.

"El trabajo conjunto entre administraciones nos permitió impulsar estas intervenciones con una prioridad clara: proteger a nuestros vecinos y vecinas y mejorar la seguridad y la funcionalidad de las infraestructuras del municipio" Angélica Padilla — Alcaldesa de San Sebastián de La Gomera

Actuaciones especiales

La actuación en la Cañada de Las Palomas adquiere especial relevancia en el entorno de La Lomada, donde durante Therese las escorrentías discurrieron por la red viaria y provocaron inundaciones en las proximidades del colegio público y del Camino de Puntallana, poniendo de manifiesto las limitaciones del sistema existente.

En Agulo, el Consejo Insular de Aguas destina 315.602,61 euros a la recuperación hidráulica de El Barranquillo y Cañada Colorada. Los trabajos incluyen la retirada de sedimentos y vegetación, la recuperación de la sección hidráulica de los canales, la reposición de tramos deteriorados, la construcción de desarenadores y la limpieza y rehabilitación de las obras de drenaje transversal.

La acumulación de materiales provocada por la borrasca había reducido la capacidad de evacuación del agua y aumentado el riesgo de desbordamientos, por lo que la actuación permitirá recuperar la sección hidráulica y mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema.

En Hermigua, se destinan más de 106.000 euros a intervenciones en los ámbitos de Ibo-Alfaro y La Caleta, donde se detectaron descalces de muros, inestabilidad de taludes, desprendimientos y daños en obras de drenaje.

Las actuaciones previstas incluyen el desbroce y limpieza de taludes, la retirada de materiales desprendidos, la rehabilitación de drenajes, la instalación de mallas de triple torsión, la ejecución de drenajes superficiales y la reconstrucción de márgenes hidráulicos y elementos de protección.

Las claves de la noticia Inversión relevante: 1,76 millones de euros en actuaciones de emergencia.

1,76 millones de euros en actuaciones de emergencia. Enfoque preventivo: no se limita a reparar daños, sino que busca reducir vulnerabilidades futuras.

no se limita a reparar daños, sino que busca reducir vulnerabilidades futuras. Impacto territorial: actuaciones en cuatro municipios y sobre infraestructuras críticas.

actuaciones en cuatro municipios y sobre infraestructuras críticas. Solidez técnica: incluye datos concretos de capacidad hidráulica, longitud y diámetro de la conducción y periodo de retorno.

incluye datos concretos de capacidad hidráulica, longitud y diámetro de la conducción y periodo de retorno. Seguridad ciudadana: vincula directamente las obras con la protección de personas, viviendas, carreteras y bienes.

vincula directamente las obras con la protección de personas, viviendas, carreteras y bienes. Coordinación institucional: refuerza el mensaje de colaboración entre Cabildo y ayuntamientos.

refuerza el mensaje de colaboración entre Cabildo y ayuntamientos. Respuesta al cambio climático: el texto permite proyectar una imagen de gestión anticipatoria ante episodios meteorológicos extremos.

el texto permite proyectar una imagen de gestión anticipatoria ante episodios meteorológicos extremos.

Por último, en Valle Gran Rey se ejecutan trabajos por importe de 570.429,95 euros para mejorar la defensa frente a avenidas y recuperar la capacidad hidráulica del cauce.

La intervención contempla la retirada de acarreos y sedimentos, la adecuación hidráulica, la reconstrucción de muros de contención, la ejecución de escolleras y el recalce y consolidación de estructuras existentes. Los trabajos responden a los importantes procesos de erosión y socavación de márgenes registrados durante Therese, que afectaron a distintas estructuras de protección.

En conjunto, las actuaciones representan una apuesta por una infraestructura hidráulica más segura, resiliente y preparada para escenarios meteorológicos cada vez más exigentes, combinando la recuperación de los daños ocasionados por Therese con medidas destinadas a reducir el impacto potencial de futuros episodios de lluvias intensas.