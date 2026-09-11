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El Ejército refuerza la vigilancia en El Hierro desde este domingo con patrullas a pie y en vehículos

Efectivos del Regimiento de Infantería Canarias 50 recorrerán la isla a pie y en vehículos y expondrán su material el 17 de septiembre en Valverde

La Brigada Canarias XVI desplegará sus unidades en El Hierro

La Brigada Canarias XVI desplegará sus unidades en El Hierro

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El Día

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El Ejército desplegará efectivos en El Hierro a partir de este domingo para reforzar la vigilancia de la isla. Los militares realizarán patrullas terrestres por distintos puntos del territorio, tanto a pie como en vehículos.

El despliegue correrá a cargo de efectivos del Regimiento de Infantería ‘Canarias’ número 50, integrado en la Brigada ‘Canarias’ XVI (BRICAN XVI). Las patrullas tendrán como objetivo reforzar la vigilancia y ejercer una labor de disuasión.

Los militares aprovecharán además su presencia en la isla para conocer mejor el terreno y las particularidades de El Hierro.

Patrullas a pie y en vehículos

Las patrullas se desarrollarán durante los próximos días y forman parte de las operaciones de vigilancia que las Fuerzas Armadas llevan a cabo en distintos puntos del territorio nacional.

En El Hierro, los efectivos recorrerán diferentes zonas de la isla a pie y en vehículos, dentro de un despliegue coordinado con las autoridades civiles.

Exposición de material militar en Valverde

La presencia del Ejército tendrá también una actividad abierta a la población. El 17 de septiembre, los militares realizarán una exposición de material en una plaza de Valverde, donde los vecinos podrán conocer de cerca los medios utilizados por las unidades desplazadas a la isla.

La iniciativa forma parte de las actividades previstas durante el despliegue y busca acercar a los militares a la población local.

El operativo está planificado por la Brigada ‘Canarias’ XVI y se enmarca en las labores de vigilancia que las Fuerzas Armadas desarrollan en Canarias y otros territorios.

El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra y comandante del Mando Operativo Terrestre, coordina estas labores junto a las autoridades civiles del Archipiélago.

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El despliegue en El Hierro comenzará este domingo y se prolongará durante los próximos días, con patrullas terrestres y actividades de acercamiento a la población.

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