Las empresas de La Gomera ya pueden solicitar su plaza para participar en la feria Exposaldo

El Cabildo de La Gomera ultima los preparativos para una nueva edición de Exposaldo La Gomera, una de las principales citas del calendario comercial insular, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de octubre en la Plaza de Las Américas, en San Sebastián de La Gomera.

La Institución insular ha abierto desde este martes, 8 de septiembre, y hasta el próximo 22 de septiembre, el plazo de participación para los comercios y empresas de alimentación de la Isla que quieran incorporarse a esta iniciativa, que contará con capacidad para hasta 50 stands.

Exposaldo se consolida así como una de las principales herramientas del Cabildo para dinamizar la actividad económica, reforzar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y fomentar el consumo de productos y servicios del comercio local.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que la feria representa “una oportunidad para seguir fortaleciendo el tejido comercial de La Gomera, generar actividad económica y ofrecer a nuestras pequeñas y medianas empresas un escaparate desde el que acercar sus productos a residentes y visitantes”.

"Es una oportunidad para seguir fortaleciendo el tejido comercial de La Gomera, generar actividad económica y ofrecer a nuestras pequeñas y medianas empresas un escaparate desde el que acercar sus productos a residentes y visitantes" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

Dar valor al comercio de proximidad

En esta línea, Curbelo puso de relieve el carácter estratégico del comercio de proximidad para el desarrollo de la economía insular. "El comercio de proximidad desempeña un papel esencial en la generación de empleo y en la vitalidad económica de nuestros municipios. Por eso, desde el Cabildo continuamos impulsando herramientas que contribuyan a mejorar su competitividad y a incentivar el consumo en la Isla", afirmó.

Una feria para vender, ganar visibilidad y generar nuevas oportunidades

La edición de 2026 volverá a combinar la actividad comercial con una programación cultural, musical y de ocio, con el objetivo de ampliar la capacidad de atracción de la feria y convertirla en un punto de encuentro para residentes y visitantes.

Además, Exposaldo mantendrá un espacio específico dedicado a la moda y a los diseñadores de La Gomera, una apuesta orientada a favorecer la promoción, visibilidad y comercialización del talento y la producción vinculada al sector de la moda en la isla.

La consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, subrayó que "Exposaldo se ha consolidado como una herramienta muy útil para que los establecimientos puedan incrementar su visibilidad, acercarse a nuevos clientes y poner a la venta sus productos en condiciones especialmente atractivas".

Méndez recordó, además, los resultados obtenidos en la pasada edición, que cerró con un balance positivo tanto por el comportamiento de las ventas como por la valoración de las empresas participantes. En 2025, el 96% de los comercios participantes ya había formado parte de ediciones anteriores y manifestó su intención de volver a participar.

"Exposaldo se ha consolidado como una herramienta muy útil para que los establecimientos puedan incrementar su visibilidad, acercarse a nuevos clientes y poner a la venta sus productos en condiciones especialmente atractivas" María Isabel Méndez — Consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Cabildo de La Gomera

Entre las principales motivaciones señaladas por las empresas destacaron la venta de productos, el incremento de la visibilidad de los establecimientos, la colaboración entre comercios y la reducción del excedente de stock. Unos resultados que, según la Institución insular, evidencian la utilidad de Exposaldo como instrumento de apoyo directo al sector comercial.

Abierto el plazo para participar

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 8 al 22 de septiembre. Podrán participar las personas físicas o jurídicas cuya actividad comercial se encuentre dentro de la temática de la feria y que dispongan de establecimiento o empresa en La Gomera, siempre de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases de participación.

Quedan excluidas las actividades de artesanía, así como los negocios dedicados a servicios y restauración.

En el caso de los comercios, será necesario estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en un epígrafe relacionado con la actividad comercial, disponer de un establecimiento abierto al público en La Gomera y ofrecer durante la feria productos de su establecimiento a precios o en condiciones más ventajosas para los consumidores.

Las empresas de alimentación deberán acreditar, entre otros requisitos, el alta como autónomo, disponer de registro sanitario en vigor y contar con carné de manipulador de alimentos para las personas designadas para la venta de productos, además de tener domicilio fiscal en La Gomera.

En ambos casos, los participantes deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Las solicitudes podrán presentarse a través del Registro General del Cabildo, por cualquiera de los medios previstos en la legislación de procedimiento administrativo o mediante la sede electrónica de la Institución insular. En el caso de las personas jurídicas, la tramitación deberá realizarse obligatoriamente por vía electrónica.

La selección de participantes se realizará atendiendo al orden de inscripción hasta completar las 50 plazas disponibles.