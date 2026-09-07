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El Burger Fest Canarias reúne a 12.684 personas durante sus dos días y medio de celebración en Santa Cruz de La Palma

La propuesta Buen Rollito obtuvo el primer premio de un festival que reunió a profesionales de La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote en torno a la cultura de la hamburguesa

Los ganadores del primer Burger Fest Canarias celebrado en Santa Cruz de La Palma.

Los ganadores del primer Burger Fest Canarias celebrado en Santa Cruz de La Palma. / E.D.

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J.D.

Santa Cruz de Tenerife

El Burger Fest Canarias cierra su primera edición en Santa Cruz de La Palma con una respuesta multitudinaria, tras reunir a 12.684 personas durante los dos días y medio de celebración en el recinto portuario de la capital palmera.

El evento, impulsado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de la Concejalía de Comercio, y con el apoyo de Turismo de Canarias, convirtió durante todo el fin de semana el recinto portuario en un punto de encuentro en torno a la gastronomía, la música y el ocio, con la participación de propuestas procedentes de diferentes puntos del Archipiélago.

La elevada afluencia registrada durante las tres jornadas confirma la capacidad de este tipo de iniciativas para atraer público a la ciudad, generar actividad y contribuir a la dinamización comercial y hostelera, al tiempo que proyectan Santa Cruz de La Palma como escenario para la celebración de grandes eventos.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, destaca que “los datos de asistencia demuestran la buena acogida que ha tenido el Burger Fest Canarias y ponen de manifiesto que Santa Cruz de La Palma tiene capacidad para acoger eventos que atraen tanto a residentes como a visitantes”.

"Los datos de asistencia demuestran la buena acogida que ha tenido el Burger Fest Canarias y ponen de manifiesto que Santa Cruz de La Palma tiene capacidad para acoger eventos que atraen tanto a residentes como a visitantes"

Asier Antona

— Alcalde de Santa Cruz de La Palma

"Dinamizar la ciudad"

Antona señala que “desde el Ayuntamiento queremos seguir apostando por una ciudad dinámica, capaz de generar propuestas de ocio y entretenimiento que, además, tengan una repercusión positiva sobre nuestra actividad económica y comercial. El balance de esta primera edición nos anima a continuar trabajando en esta línea”.

Ganadores del Primer Premio a la Mejor Hamburguesa 2026.

Ganadores del Primer Premio a la Mejor Hamburguesa 2026. / E.D.

Por su parte, la concejala de Comercio, Omaira Pérez, valora “muy positivamente la respuesta del público y el ambiente que se ha generado durante estos días en el recinto portuario”.

Pérez subraya que "el Burger Fest Canarias nos ha permitido reunir en Santa Cruz de La Palma gastronomía, música y ocio y, al mismo tiempo, generar un importante movimiento de personas en la ciudad. Desde la Concejalía de Comercio seguiremos impulsando iniciativas que ayuden a dinamizar la actividad económica y que permitan a empresas y establecimientos formar parte de propuestas capaces de atraer público".

El Burger Fest Canarias contó con 21 puestos totales con 15 propuestas gastronómicas, entre foodtrucks y establecimientos participantes procedentes de La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, que ofrecieron durante las tres jornadas diferentes propuestas gastronómicas en torno a la hamburguesa y otras opciones.

Ganador del segundo premio a la Mejor Hamburguesa de 2026.

Ganador del Segundo Premio a la Mejor Hamburguesa de 2026. / E.D.

Tres jornadas de eventos

A la oferta gastronómica se sumaron diferentes propuestas complementarias y una amplia programación musical, con actuaciones que acompañaron el desarrollo del evento durante el viernes, sábado y domingo y contribuyeron a crear un espacio de encuentro para todos los públicos.

La celebración permitió además poner en contacto al público palmero con propuestas gastronómicas procedentes de otras islas, favoreciendo el intercambio y la promoción de diferentes iniciativas vinculadas al sector.

El primer premio fue para Buen Rollito, mientras que All or Nothing obtuvo el segundo puesto y El Saman se hizo con el tercer premio.

El público también tuvo la oportunidad de elegir su propuesta favorita, otorgando el Premio del Público a Pizzería Fuencaliente.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma felicita a todas las propuestas participantes y, especialmente, a las ganadoras de esta primera edición, así como al conjunto de profesionales y empresas que hicieron posible el desarrollo del evento.

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Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento continúa trabajando para reforzar la actividad económica y comercial de Santa Cruz de La Palma, atraer visitantes y consolidar la capital palmera como espacio de referencia para la celebración de propuestas gastronómicas, culturales y de ocio.

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