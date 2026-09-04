El Hospital de La Palma implementa una nueva técnica para evaluar la cardiopatía isquémica sin cateterismo

El Hospital Universitario de La Palma, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, cuenta desde este mes de agosto con una nueva técnica, mediante un software de FFR-CT (Fractional Flow Reserve derived from Computed Tomography), para la evaluación no invasiva de la cardiopatía isquémica.

El FFR-CT es una novedosa técnica que combinando una angiografía coronaria por tomografía axial computarizada TC (CCTA) con modelos computacionales permite estimar el impacto funcional de una estenosis coronaria sobre el flujo sanguíneo obteniendo una evaluación anatómica y funcional de las arterias coronarias en un mismo proceso diagnóstico de forma no invasiva para el paciente.

Ventajas de esta técnica

La principal ventaja de esta técnica diagnóstica es que permite distinguir entre una estenosis anatómica y una estenosis anatómica funcionalmente relevante a partir de la angio-TC cardíaca ya realizada y, por tanto, sin necesidad de un cateterismo diagnóstico adicional.

Esto supone una mejora directa no solo de la eficiencia asistencial, sino también de la experiencia del paciente, ya que se agiliza el proceso diagnóstico y se evitan procedimientos invasivos que implicarían además un desplazamiento al hospital de referencia en Tenerife.

La FFR-CT complementa a la angio-TC coronaria convencional, pero no la sustituye, aplicándose a través de un uso clínico responsable de forma selectiva a aquellos casos en los que aporta valor añadido para descartar enfermedad coronaria obstructiva.

Priorizar a los pacientes

La selección de pacientes candidatos a CTAPlus se realiza según criterios basados en guías clínicas vigentes, asegurando un uso eficiente y justificado de esta herramienta pues no solo reduce el número de cateterismos cardíacos puramente diagnósticos, ayudando a priorizar clínicamente qué pacientes necesitan un cateterismo terapéutico con mayor urgencia, sino que también contribuye a acortar los tiempos de espera, al liberar capacidad para asistir a los pacientes que sí requieren de esa intervención.

De este modo, la FFR-CT no supone únicamente una herramienta diagnóstica avanzada, sino también de optimización del circuito asistencial, pues en el caso del Área de Salud de La Palma, además del avance en el proceso de valoración con técnicas avanzadas de diagnóstico cardiovascular, evita desplazamientos al hospital de referencia en Tenerife, mejorando así la accesibilidad y cercanía asistencial para pacientes que además suelen presentar un perfil de edad avanzada, con comorbilidades o dificultades de movilidad.