El Hierro se consolida como plató cinematográfico con el rodaje del cortometraje 'Olvídalo'

El Hierro vuelve a convertirse en escenario y motor de creación cinematográfica con el rodaje íntegro de Olvídalo, un nuevo cortometraje dirigido por el cineasta canario Santiago Ríos y producido por Angelino Producciones y Riverflow Pictures. La producción, respaldada por el Cabildo de El Hierro a través del Área de Educación, Cultura, Juventud, Patrimonio y Deportes y de El Hierro Film Commission, será presentada este jueves, 3 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Salón de Actos del TEA, en Santa Cruz de Tenerife.

Rodado durante la primavera de 2026, Olvídalo ha desarrollado la totalidad de su producción en distintos enclaves de El Hierro, convirtiendo los paisajes, espacios y localizaciones de la Isla en parte esencial de su propuesta cinematográfica. El proyecto pone así de manifiesto el potencial del territorio herreño como plató natural y su capacidad para acoger producciones audiovisuales que encuentran en la singularidad de la isla un elemento diferencial.

La mano del codirector de 'Guarapo'

Uno de los principales atractivos de la producción es, además, el regreso a la dirección cinematográfica de Santiago Ríos, director, productor y guionista canario cuya trayectoria forma parte de la historia del cine de las islas. Ríos fue, junto a su hermano Teodoro Ríos, codirector de Guarapo, uno de los títulos de referencia de la cinematografía canaria.

Olvídalo reúne asimismo un destacado reparto vinculado al audiovisual de Canarias, con las interpretaciones de Gretel Cazón, Carlos Fuentes, Joel Angelino y Fran Santos, y cuenta con la participación especial de la actriz herreña Águeda Lima, incorporando también talento de la propia isla al proyecto.

Cartel de la película rodada en suelo herreño. / E.D.

El rodaje representa una nueva oportunidad para mostrar fuera de El Hierro la riqueza y diversidad de sus localizaciones y su capacidad para integrarse en diferentes propuestas narrativas. La presencia de la Isla en la producción no se limita a servir de escenario, sino que refuerza su posicionamiento como territorio capaz de ofrecer a los equipos audiovisuales entornos singulares y condiciones favorables para el desarrollo de proyectos cinematográficos.

En este sentido, el Cabildo de El Hierro, a través de El Hierro Film Commission, continúa impulsando el acompañamiento a las producciones que eligen la Isla para sus rodajes, facilitando su implantación en el territorio y reforzando la conexión entre el sector audiovisual y la realidad insular.

Proyectar la imagen de la Isla al exterior

La institución insular considera que cada rodaje constituye también una oportunidad para proyectar El Hierro como destino de creación, favorecer la actividad vinculada al sector audiovisual y dar visibilidad a sus paisajes, patrimonio y recursos. Olvídalo se incorpora así a la relación de proyectos que contribuyen a posicionar la isla como un escenario cinematográfico singular dentro de Canarias.

El estreno y presentación del cortometraje permitirá conocer el resultado de un rodaje que une la experiencia de profesionales de la cinematografía canaria con el potencial paisajístico de El Hierro, en una producción que vuelve a situar a la isla delante y detrás de la cámara.