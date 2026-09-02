El senador Javier Armas (AHI) carga contra AENA: "El avión no es un lujo para los herreños"

El senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Armas, ha denunciado el incremento de las tarifas de referencia de las rutas aéreas de Obligación de Servicio Público (OSP) que conectan El Hierro con Tenerife y Gran Canaria, una subida que, a su juicio, supone un nuevo obstáculo para la conectividad de una isla que depende especialmente del transporte aéreo.

Armas ha señalado que las tarifas de referencia de las OSP han aumentado este año cerca de un 8% en la ruta El Hierro-Tenerife y un 6,4 % en la conexión con Gran Canaria. Una subida que se suma al incremento de las tarifas aeroportuarias aplicado por Aena en 2026 y que afecta directamente a uno de los servicios esenciales para la población herreña.

La conexión con las islas capitalinas

En concreto, la tarifa de referencia de la conexión entre Tenerife Norte y El Hierro pasa de 89 a 96 euros, lo que supone un incremento próximo al 8%. En la ruta entre Gran Canaria y El Hierro, la tarifa aumenta de 125 a 133 euros, un 6,4% más.

Para Javier Armas, el impacto de estas decisiones debe analizarse teniendo en cuenta la singularidad de El Hierro y su dependencia del transporte aéreo. La Isla cuenta con dos conexiones aéreas sometidas a Obligación de Servicio Público, precisamente concebidas para garantizar una conectividad adecuada con el resto del Archipiélago.

"El avión no es un lujo ni una alternativa para El Hierro. Es una necesidad y un servicio esencial. No aceptamos que una isla que depende del transporte aéreo tenga que acumular nuevas subidas", ha afirmado el senador herreño.

"El avión es una necesidad y un servicio esencial. No aceptamos que una isla que depende del transporte aéreo tenga que acumular nuevas subidas" Javier Armas — Senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI)

"No es un hecho aislado"

Armas ha advertido además de que el incremento de las tarifas de referencia no constituye un hecho aislado. A ello se suma la subida de las tarifas aeroportuarias de Aena, que en 2026 se han incrementado de media un 6,44 % respecto a 2025, aumentando nuevamente la presión sobre el coste de las conexiones con la Isla.

El senador de AHI considera especialmente contradictorio que se encarezcan precisamente las rutas declaradas de Obligación de Servicio Público, cuyo objetivo es garantizar la conectividad de los territorios insulares y corregir las dificultades derivadas de la insularidad.

Panorámica del aeropuerto de Los Cangrejos, en la capital herreña. / E.D.

El problema de la doble insularidad

"No se puede hablar de cohesión territorial y de compensar la doble insularidad mientras, al mismo tiempo, se adoptan decisiones que encarecen las conexiones de las islas que más dependen del transporte aéreo", ha apostillado Armas.

Desde AHI se reclama al Gobierno de España que revise estas decisiones y tenga en cuenta la realidad específica de El Hierro a la hora de establecer las condiciones económicas de sus conexiones aéreas.

“El Hierro necesita que se compense nuestra doble insularidad, no decisiones que hagan todavía más costoso desplazarse desde y hacia la Isla”, ha concluido Javier Armas.

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El aeropuerto de El Hierro desempeña así un papel que va mucho más allá de ser una simple infraestructura de transporte: constituye una pieza esencial para la movilidad de residentes, el acceso a servicios, la actividad económica y la cohesión territorial de la isla. Por ello, AHI considera que cualquier incremento de los costes de las conexiones aéreas debe analizarse desde la perspectiva de la especial dependencia de El Hierro del transporte aéreo y de la necesidad de garantizar una conectividad asequible y estable durante todo el año.