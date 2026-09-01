El Cabildo de El Hierro destina 695.627 euros a la reforma de la Residencia de Mayores de Frontera

El Cabildo de El Hierro, a través del Área de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal, continúa avanzando con firmeza en la reforma integral de la Residencia de Mayores de Frontera, con la puesta en marcha de dos nuevas licitaciones que permitirán completar instalaciones esenciales para el funcionamiento y la modernización del edificio.

La institución insular destina ahora 695.627,77 euros a estas dos actuaciones, reforzando así su compromiso con la mejora de las infraestructuras sociosanitarias de la isla y con la creación de espacios más adecuados, seguros y confortables para las personas mayores.

Los procedimientos, tramitados a través de la empresa pública Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), contemplan la ejecución de la instalación eléctrica de baja tensión y de los sistemas de ventilación y climatización de todo el edificio. Se trata de dos intervenciones fundamentales para continuar desarrollando las distintas unidades que integran el proyecto de reforma y modernización de esta infraestructura.

Instalación eléctrica de baja tensión

La actuación de mayor importe corresponde a la instalación eléctrica de baja tensión, con un presupuesto base de licitación de 512.476,37 euros, IGIC incluido, y un plazo de ejecución previsto de 180 días naturales desde la formalización del contrato.

El contrato contempla la ejecución y legalización de toda la instalación eléctrica, incluyendo materiales, mano de obra, equipos y medios auxiliares. Entre los trabajos previstos se encuentran las líneas de alimentación, cuadros eléctricos, canalizaciones, tomas de tierra, circuitos eléctricos, luminarias —incluidas las de emergencia—, mecanismos y cajas de derivación y registro, entre otras actuaciones necesarias para dotar al edificio de una instalación completa y adaptada a sus necesidades.

Sistema de ventilación y climatización

Por su parte, la licitación destinada a la instalación de ventilación y climatización cuenta con un presupuesto base de 183.151,40 euros y un plazo de ejecución de 120 días naturales desde la formalización del contrato. Los trabajos incluyen la ejecución de la instalación, el suministro de los materiales y equipos necesarios, así como su puesta en funcionamiento y legalización.

Estrategia social

Con estas nuevas actuaciones, el Cabildo de El Hierro sigue transformando una infraestructura estratégica para la atención sociosanitaria de la Isla, avanzando en la incorporación de instalaciones necesarias para garantizar mejores condiciones de funcionamiento, habitabilidad, seguridad y confort.

La reforma de la Residencia de Mayores de Frontera constituye una prioridad para la institución insular, que está orientando recursos y capacidad de gestión hacia la mejora de los servicios públicos destinados a las personas mayores.

El objetivo es que esta infraestructura disponga de espacios y sistemas renovados y adecuados a las necesidades actuales, contribuyendo a ofrecer una atención sociosanitaria de mayor calidad y unas mejores condiciones tanto para las personas usuarias como para los profesionales que trabajan en el centro.

El Cabildo mantiene activo el desarrollo de las obras

Las dos nuevas licitaciones se incorporan a las actuaciones que ya se vienen desarrollando en el marco de la reforma integral. Desde el inicio de esta nueva etapa, el Cabildo de El Hierro ha mantenido una coordinación permanente con Tragsa para organizar y ejecutar las diferentes fases del proyecto, favoreciendo el avance progresivo de las distintas unidades de obra.

En este proceso ya se han adjudicado y puesto en marcha trabajos de albañilería, tabiquería e impermeabilización de la cubierta, actuaciones necesarias para continuar con la transformación del inmueble.

Asimismo, el pasado mes de marzo se adjudicó el suministro de diferentes materiales de construcción por un importe de 123.200 euros, distribuido en tres lotes correspondientes a bloques de hormigón, conglomerantes y áridos.

La modernización de la Residencia de Mayores de Frontera representa una apuesta por mejores servicios, mejores instalaciones y una atención más digna y adaptada a las necesidades de las personas mayores de la Isla

De esta manera, el Cabildo mantiene activada la inversión y la ejecución de las distintas fases de la reforma, incorporando nuevas actuaciones a medida que avanza el proyecto y garantizando la continuidad de los trabajos.

La institución insular reafirma así su compromiso con una política de cuidados centrada en las personas, destinando recursos a mejorar las infraestructuras públicas y reforzando la red de atención sociosanitaria de El Hierro. La modernización de la Residencia de Mayores de Frontera representa una apuesta por mejores servicios, mejores instalaciones y una atención más digna y adaptada a las necesidades de las personas mayores de la Isla.