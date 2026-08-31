Así planifica La Gomera la LXV edición de las Jornadas Colombinas

La Gomera volverá a situarse como punto de encuentro entre Canarias, Europa y América con la celebración, del 2 al 18 de septiembre, de la LXV edición de las Jornadas Colombinas, una de las citas culturales e históricas de mayor tradición de Canarias. Bajo el lema Tras las huellas de la Historia, la nueva edición apuesta por convertir el conocimiento del pasado en una herramienta para interpretar el presente y afrontar los retos del futuro.

El Cabildo de La Gomera presentó este martes una programación que refuerza el carácter insular, multidisciplinar e internacional de unas jornadas que trascienden la conmemoración histórica para abordar cuestiones vinculadas a la cultura, la democracia, la memoria, la convivencia y el diálogo entre pueblos.

Encuentro tricontinental

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que las Jornadas Colombinas "vuelven a situar a La Gomera y a Canarias como punto de encuentro tricontinental", combinando la revisión de la historia con una mirada hacia el presente y el futuro.

Curbelo subrayó, además, la vocación de la iniciativa de proyectar a la isla como un espacio de referencia para el análisis y el debate sobre las grandes cuestiones de actualidad. "Se trata de erigir a la Isla como referente en asuntos de actualidad en el mundo, en un espacio que hace posible que la sociedad participe y reflexione en los debates de las grandes realidades que afectan al mundo actual", señaló.

"Se trata de erigir a la Isla como referente en asuntos de actualidad en el mundo, en un espacio que hace posible que la sociedad participe y reflexione en los debates de las grandes realidades que afectan al mundo actual" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

Una programación que conecta los seis municipios

La principal fortaleza de esta edición es su vocación insular y transversal. Las actividades llegarán a los seis municipios de La Gomera y combinarán conferencias, música, cine, literatura, patrimonio, tradiciones populares y gastronomía, acercando la cultura y la reflexión histórica a públicos diversos y a diferentes espacios de la isla.

La consejera insular de Cultura, Rosa Elena García, puso precisamente el acento en una programación "nutrida y dirigida a todos los públicos", que extiende las Jornadas Colombinas por todo el territorio insular.

El programa también incorpora una importante dimensión artística y patrimonial. En este sentido, García destacó el cartel de esta edición, diseñado por el artista gomero Arón Morales, una obra cargada de referencias y detalles relacionados con la historia y la memoria de La Gomera.

Historia, identidad y vínculos con América

Las Jornadas arrancarán el miércoles 2 de septiembre, a las 20.00 horas, en la Casa de la Aduana de San Sebastián de La Gomera, con la conferencia Teatros, oraciones y poetas populares: la décima como denominador común de la cultura iberoamericana, impartida por Eduardo Duque González, licenciado en Historia del Arte y máster en Patrimonio Artístico Andaluz y su Proyección Iberoamericana.

El jueves 3 de septiembre, la Casa de la Aduana acogerá, a las 20.00 horas, la conferencia Colón y La Gomera: tejiendo el vínculo canario-americano, a cargo de Ángel Dámaso Luis León, profesor del área de Historia de América de la Universidad de La Laguna. La jornada se completará, a las 21.00 horas, con la actuación del Cuarteto Piazzolla.

La programación se trasladará el viernes 4 de septiembre a Alajeró, donde el Aula Cultural de Cine del Campus La Gomera de la Universidad de La Laguna organizará el encuentro La Gomera a través del cine. La actividad comenzará a las 19.00 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alajeró e incluirá proyección y coloquio con Manuel Díaz Noda, Fernando de Iturrate y Fabián Orán.

Ese mismo día, a las 20.00 horas, el Salón de Plenos del Cabildo acogerá la presentación del libro Fauna de Canarias protegida, de Luis Herrera Mesa, catedrático de Biología, Hijo Predilecto de La Gomera y Medalla de Oro de Canarias. El acto contará también con la participación musical del Centro de Enseñanzas Musicales Arena y Jable.

Con esta nueva edición, La Gomera refuerza el posicionamiento de las Jornadas Colombinas como una plataforma de cultura, conocimiento y proyección exterior, capaz de poner en valor la singular relación histórica de la isla con América y, al mismo tiempo, generar espacios de encuentro y reflexión sobre los desafíos de la sociedad actual.