Canarias estrena planta fotovoltaica en Puntagorda para autoconsumo y mejora del centro de mayores

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que dirige Mariano H. Zapata, ha culminado en Puntagorda la instalación de una nueva planta fotovoltaica destinada al autoconsumo, una actuación que combina generación de energía renovable, eficiencia energética y mejora del entorno del centro de mayores del municipio.

La instalación, ubicada sobre la cubierta de la marquesina situada en la calle El Pinar, en el aparcamiento exterior del centro de mayores, cuenta con 88 módulos fotovoltaicos bifaciales y una potencia pico de 51,92 kWp. El proyecto ha supuesto una inversión de 119.899,22 euros, financiada con fondos Next Generation EU, a través del programa de incentivos para actuaciones de generación eléctrica renovable en espacios antropizados.

Avanzar en la descarbonización

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, y el alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez Lorenzo, han visitado la nueva instalación para comprobar el resultado de una actuación que permite aprovechar una infraestructura municipal ya existente para generar energía limpia y avanzar en la descarbonización.

Zapata destacó que este proyecto demuestra que la transición energética puede traducirse en actuaciones concretas con una repercusión directa sobre la ciudadanía. "Estamos llevando las energías renovables a los espacios cotidianos de nuestros municipios, reduciendo su dependencia energética y, al mismo tiempo, mejorando las condiciones de uso de las infraestructuras públicas", señaló.

En este sentido, el consejero puso especialmente en valor el carácter social de la actuación, ya que la nueva marquesina no solo permitirá generar electricidad renovable para autoconsumo, sino que proporcionará una nueva zona de sombra en el entorno del centro de mayores, contribuyendo a mejorar las condiciones frente a episodios de altas temperaturas.

"Estamos llevando las energías renovables a los espacios cotidianos de nuestros municipios, reduciendo su dependencia energética y, al mismo tiempo, mejorando las condiciones de uso de las infraestructuras públicas" Mariano H. Zapata — Consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias

"En línea con el fomento de los refugios climáticos que estamos impulsando desde la Consejería, esta actuación incorpora también una nueva zona de sombra que ayudará a hacer frente a las olas de calor y a mejorar el confort de los usuarios del centro de mayores", explicó Zapata.

Nuevo suelo para la renovables

Asimismo, subrayó que la utilización de espacios ya transformados permite avanzar en la implantación de renovables sin necesidad de ocupar nuevo suelo. "Aprovechar infraestructuras existentes y espacios ya antropizados nos permite hacer un uso más eficiente del territorio y avanzar hacia un modelo energético más sostenible, autosuficiente y alineado con los objetivos de descarbonización de Canarias", afirmó.

El consejero destacó también el papel de los fondos europeos en la aceleración de este tipo de proyectos. "La captación de fondos Next Generation para nuestras islas nos está permitiendo acelerar actuaciones de autoconsumo y acercar la generación renovable a los entornos donde desarrolla su actividad la ciudadanía”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez Lorenzo, valoró que el proyecto permita al municipio "seguir avanzando en la mejora de la eficiencia de nuestras infraestructuras y aprovechar los recursos renovables que tenemos a nuestro alcance".

"Vamos aseguir avanzando en la mejora de la eficiencia de nuestras infraestructuras y aprovechar los recursos renovables que tenemos a nuestro alcance" Vicente Rodríguez Lorenzo — Alcalde de Puntallana

Rodríguez Lorenzo destacó además la doble utilidad de la actuación, ya que "esta instalación no solo permitirá generar energía para el autoconsumo, sino que se ha desarrollado en un espacio que presta servicio al centro de mayores, incorporando también una zona de sombra que mejora las condiciones del entorno".

El alcalde puso de relieve, asimismo, la importancia de la colaboración entre administraciones para hacer posible este tipo de actuaciones, al considerar que "es esencial para que proyectos como este puedan hacerse realidad y tener una repercusión directa en la calidad de vida de nuestros vecinos".

Imagen de las instalaciones de Puntagorda. / Álex Díaz

51,92 kWp de potencia renovable

La nueva planta fotovoltaica está formada por 88 módulos bifaciales de alta eficiencia, con una potencia pico estimada de 51,92 kWp, destinados a la generación de electricidad renovable para autoconsumo.

La actuación ha consistido en la instalación de una estructura tipo marquesina fotovoltaica sobre el aparcamiento exterior del centro de mayores, permitiendo compatibilizar la generación de energía limpia con la creación de un espacio de sombra para los usuarios de esta infraestructura municipal.

El proyecto se enmarca en el Programa de ayudas para el fomento de la generación eléctrica renovable, el autoconsumo y la descarbonización, impulsado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Con actuaciones como la de Puntagorda, la Consejería continúa impulsando la implantación de energías renovables en espacios municipales ya transformados, favoreciendo el autoconsumo, la eficiencia energética, la reducción del consumo eléctrico convencional y la descarbonización de las infraestructuras públicas, al tiempo que incorpora soluciones de adaptación frente a los efectos del cambio climático.