Endesa invierte 11 millones en 5 años para reforzar la red en La Palma y La Gomera

La compañía Endesa ha invertido en los últimos cinco años más de 11 millones de euros en distintas obras en las islas de La Palma y La Gomera como parte de sus actuaciones para lograr unas redes eléctricas más resistentes, fiables y ágiles.

El mayor presupuesto se destinó a La Palma como consecuencia de la erupción del volcán Tajogaite en 2021, que obligó a reconstruir gran parte de las redes de distribución de media y baja tensión, ya que fueron dañadas por la lava, y a ejecutar un doble anillado eléctrico para conectar de nuevo el norte y el sur de la isla.

El proyecto, realizado en varias fases durante más de dos años de trabajos, permitió la reconstrucción del mallado eléctrico e incorporar nuevas instalaciones claves para el funcionamiento energético insular, según ha informado Endesa este viernes en una nota.

A estas importantes obras hay que añadir, más recientemente, el cierre de varios anillos eléctricos en ambas islas.

Mejora de la red

Señala que estos trabajos suponen una mejora relevante de la red de distribución ya que el cierre de un anillo eléctrico permite disponer de una alimentación alternativa en media tensión para los centros de transformación conectados a ese circuito.

Así, en caso de avería en la alimentación principal, el sistema cuenta con una vía alternativa para mantener o recuperar el suministro con mayor agilidad.

Además, los anillos eléctricos incrementan la robustez y la resiliencia de las líneas implicadas, al reforzar la capacidad de respuesta de la red ante incidencias.

También facilitan la reposición remota del suministro en caso de averías imprevistas, reduciendo el impacto sobre los clientes y mejorando la continuidad del servicio

Cierre de anillos en La Gomera y La Palma

En La Gomera, e-distribución ha realizado este 2026 una inversión de 300.000 euros para cerrar el anillo eléctrico en Pueblo Don Thomas, en San Sebastián, uniendo seis centros de transformación que dan servicio a 200 clientes.

Como parte de estas obras también se renovó y amplió la aparamenta (conjunto de dispositivos y equipos utilizados para controlar, proteger y aislar una instalación eléctrica) de uno de los centros de transformación.

En La Palma, a finales de 2025 se concluyó el cierre del anillo que unió los siete centros transformadores situados entre Cuesta Cardón, La Esquina y Hotel Hacienda de Abajo, en el municipio de Tazacorte.

La reforma realizada, que tuvo un coste de 165.000 euros, comprendió el tendido de una nueva línea subterránea de media tensión para conectar en anillo el centro transformador Cuesta Cardón con el de La Esquina y el punto de entrega Hotel Hacienda de Abajo, interceptando la línea que los une.

Asimismo, se renovó y amplió la aparamenta de uno de los centros de transformación.

El volcán obliga a reconstruir las redes palmeras

La erupción volcánica de 2021 supuso un importante desafío para e-distribución, ya que hubo que reconstruir las redes dañadas por la lava y salvar los obstáculos que esta imponía, tales como terrenos a altas temperaturas o la destrucción de todas las infraestructuras, como carreteras, torretas, líneas subterráneas, etcétera.

Entre los trabajos realizados para recuperar el servicio lo antes posible en la isla se puso en marcha un nuevo centro de transformación en la zona conocida como Corazoncillo, situada entre los municipios de El Paso y Los Llanos, y se mejoró la red en las zonas de José Pons y San Nicolás a lo largo de 1,6 kilómetros, con un presupuesto de unos 300.000 euros.

También se puso en marcha otro centro de transformación y se desplegó un kilómetro y medio de red de media tensión en La Condesa, en Tazacorte, con un coste de medio millón de euros.

Por otro lado, se cerró otro anillo eléctrico de 1,3 kilómetros de media tensión entre La Laguna y Tazacorte, con un presupuesto de 400.000 euros.

A esto hay que sumar la inversión de 750.000 euros en la línea de costa en Tazacorte, que permitió la puesta en funcionamiento del centro de transformación Costa y la reconstrucción de otros 2,4 kilómetros de línea eléctrica.

Entre las nuevas instalaciones construidas por Endesa en La Palma, y que son clave para el funcionamiento eléctrico de la isla, destacan el centro de reparto de Tajuya y 12 centros de transformación que quedaron arrasados por la erupción en los municipios de Los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso.

El nuevo trazado eléctrico reconstruido en la isla desde la erupción ha incorporado, además, una mayor integración con el paisaje, al incluir 34 kilómetros de red subterránea.

Con toda esta inversión y dedicación por parte de e-distribución, la isla de La Palma ha pasado de tener la mitad de sus redes destruidas a tener actualmente con las más modernas de Canarias, añade Endesa.