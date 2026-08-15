La Frontera homenajea a Francis Pérez, el mejor puntal de la historia de la lucha

Francis Pérez, más conocido como ‘Pollo de La Frontera’, ya es Hijo Predilecto del municipio en el que nació el 2 de agosto de 1974, hace 52 años. El Ayuntamiento de La Frontera rindió ayer un emotivo homenaje al considerado el mejor puntal de la historia de la lucha canaria, en un acto celebrado en el terrero de lucha Ramón Méndez, en el marco de la tradicional Luchada en honor a Nuestra Señora de Candelaria.

Con las gradas repletas, el terrero se convirtió en el escenario de una noche cargada de emoción y simbolismo, en la que familiares, compañeros de la lucha, representantes institucionales y numerosos vecinos quisieron acompañar a Francisco Pérez Machín en un momento significativo de su carrera.

No hay nadie que iguale su brillante palmarés en el deporte vernáculo. Consiguió 14 títulos de la Liga Regional de Primera Categoría y siete copas de Primera Categoría. A estos títulos de clubes y selecciones hay que sumar sus numerosos campeonatos individuales por pesos y categorías, así como su histórica victoria internacional en el año 2000 en Seúl (Corea del Sur), donde se coronó derrotando al campeón del mundo de Ssireum (lucha tradicional coreana).

‘Pollo de La Frontera’ recibió el tributo en el terrero de la localidad, repleto de un público que le dedicó una ovación

Medalla de Oro de Canarias (2005), reconocimiento especial de la Federación de Lucha Canaria (2026) y a partir de ahora Hijo Predilecto de La Frontera, Francis Pérez fue el primer luchador profesional y toda una personalidad en la isla de El Hierro. Durante el acto de anoche se descubrió una escultura que representa una agarrada entre el propio Francis Pérez y su hermano Juan Pedro Pérez ‘Perico’, también luchador, así como gran defensor del lagarto gigante herreño, que falleció en 2020. La obra, ubicada desde este 14 de agosto en la Plaza de Candelaria, coincidiendo con la víspera de la festividad de la patrona, constituye un recuerdo permanente a dos hermanos que forman parte de la memoria deportiva y sentimental de La Frontera.

En el transcurso del acto, un emocionado Francis Pérez agradeció este reconocimiento, que destacó «no solo para mí, sino también para mi familia y amigos, que creyeron en mí, en especial a mi hermano Juan Pedro». «Él fue el que hizo que me dedicara a la lucha canaria y fue precisamente en este terrero donde empecé a dar mis primeros pasos», remarcó, para concluir: «Siempre llevaré a mi pueblo en el corazón y quiero seguir representádolo con el cariño y el respeto que se merece».

«Siempre llevaré a mi pueblo en el corazón y lo representaré con el cariño que se merece», destacó el luchador

La distinción como Hijo Predilecto que recibió ayer ‘Pollo de La Frontera’ reconoce su extraordinaria trayectoria deportiva, su aportación al desarrollo y prestigio de la lucha canaria y su contribución a proyectar el nombre de La Frontera y de El Hierro dentro y fuera de la isla. El acto concluyó con una prolongada ovación del público, que quiso expresar su cariño y admiración a Francis Pérez, en una noche que quedará en la memoria del municipio como un homenaje a la lucha canaria, a sus valores y, especialmente, a dos hermanos que forman parte de la historia de La Frontera.