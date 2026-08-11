El Hierro cambia el lugar para ver el eclipse del 12 de agosto: será en Los Sargos

El lugar de observación del eclipse solar parcial del 12 de agosto en El Hierro cambia de ubicación. La actividad prevista inicialmente en La Maceta finalmente se celebrará en Los Sargos, según ha informado el Gobierno de Canarias.

La jornada tendrá lugar este miércoles, 12 de agosto, entre las 17:00 y las 21:00 horas, y permitirá a los asistentes observar el fenómeno astronómico con seguridad.

El Hierro cambia el lugar para ver el eclipse del 12 de agosto / E.D.

Durante la actividad se distribuirán gafas homologadas para la observación del eclipse y se ofrecerá información sobre las precauciones necesarias para proteger la vista durante el fenómeno.

Guaguas para llegar a Los Sargos

Para facilitar el desplazamiento hasta el nuevo punto de observación, se habilitará un servicio de guagua hasta completar aforo desde la estación de guaguas.

Los horarios previstos son los siguientes:

17:00 horas : salida desde la estación de guaguas hacia Los Sargos . Regreso a las 18:00 horas .

: salida desde la estación de guaguas hacia . Regreso a las . 18:30 horas : salida desde la estación de guaguas hacia Los Sargos . Regreso a las 19:00 horas .

: salida desde la estación de guaguas hacia . Regreso a las . 19:30 horas: salida desde la estación de guaguas hacia Los Sargos. Regreso a las 20:30 horas.

El Gobierno de Canarias recomienda tener en cuenta que las plazas de este servicio estarán limitadas al aforo disponible.

Para facilitar el desplazamiento se habilitará un servicio de guagua hasta completar aforo / E.D.

Precauciones para observar el eclipse

La actividad contará con información específica sobre cómo observar el eclipse de forma segura. Las autoridades recuerdan la importancia de utilizar protección ocular homologada y de no mirar directamente al Sol sin los filtros adecuados.

El cambio de ubicación permitirá mantener la actividad de divulgación prevista para esta jornada astronómica, que se podrá seguir desde Los Sargos durante la tarde del 12 de agosto.

De esta forma, quienes tenían previsto acudir a La Maceta deberán dirigirse finalmente a Los Sargos, teniendo además la posibilidad de utilizar el servicio especial de transporte desde la estación de guaguas.