El Cabildo de La Gomera y la Cámara de Comercio renuevan su convenio para impulsar el tejido productivo

El buen entendimiento entre el Cabildo de La Gomera y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife vuelve a traducirse en nuevas actuaciones para fortalecer el tejido productivo de la Isla. Ambas instituciones han renovado el convenio de colaboración que permitirá mantener durante 2026 la actividad de la delegación cameral en La Gomera, consolidando una cooperación que ambas partes consideran estratégica para favorecer el desarrollo económico y la generación de oportunidades en el ámbito insular.

El acuerdo, suscrito por el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, y el presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé, contempla una aportación de 76.000 euros destinada a garantizar la continuidad de los servicios que la delegación presta a empresas, personas emprendedoras, trabajadores y desempleados de La Gomera.

"Buena sintonía"

Curbelo destaca la colaboración existente entre ambas instituciones y destacó que la continuidad de este convenio "refuerza el compromiso del Cabildo con la generación de empleo, el emprendimiento y la mejora de la competitividad del tejido productivo insular". En este sentido, subrayó el papel de la delegación cameral como un recurso para acercar a la ciudadanía y al empresariado gomero servicios especializados que contribuyen a poner en marcha nuevos proyectos, consolidar los existentes y afrontar los procesos de modernización y digitalización.

"La firma de este convenio refuerza el compromiso del Cabildo con la generación de empleo, el emprendimiento y la mejora de la competitividad del tejido productivo insular" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

El presidente insular incidió, además, en la importancia de que estos servicios puedan prestarse directamente en la Isla. “La doble insularidad no puede convertirse en un obstáculo para acceder al asesoramiento, la formación o las herramientas que necesitan nuestras pequeñas y medianas empresas. Con este convenio garantizamos una atención cercana, continuada y adaptada a la realidad económica de la Isla”, afirmó.

Nuevos avances económicos

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, destacó la buena sintonía mantenida con el Cabildo y señaló que el acuerdo "pone de relieve el compromiso conjunto para que La Gomera siga avanzando en la dirección correcta, con una sinergia que sigue dando buenos resultados".

Sesé puso en valor el trabajo desarrollado por la delegación cameral en coordinación con la institución insular y defendió la necesidad de seguir consolidando esta cooperación. “El trabajo de la delegación insular con el Cabildo es una fortaleza que debemos seguir afianzando en pro del emprendimiento, la formación de calidad y el progreso de la Isla”, afirmó.

“El trabajo de la delegación insular con el Cabildo es una fortaleza que debemos seguir afianzando en pro del emprendimiento, la formación de calidad y el progreso de la Isla” Santiago Sesé — Presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife

Asimismo, subrayó la vocación de la Cámara de estar presente en el conjunto del territorio insular. “En la Cámara queremos llegar a todos y cada uno de los rincones de La Gomera, reivindicando la colaboración público-privada como puente de unión entre la economía, la sociedad y el conocimiento”, agregó.

Más apoyo al emprendimiento y a la empresa

La programación prevista para 2026 se articula en torno a cuatro grandes ámbitos de actuación: formación y empleo; emprendimiento y consolidación empresarial; innovación y nuevas tecnologías; y apoyo a la internacionalización. A estas líneas se sumarán actuaciones de promoción y dinamización comercial orientadas a favorecer el desarrollo económico y la creación de empleo en la Isla.

Asesoramiento a las empresas

Entre los servicios que continuará ofreciendo la delegación cameral se encuentra el asesoramiento para la creación de empresas, la elaboración de planes de viabilidad, la información y tramitación de subvenciones, el alta telemática de trabajadores autónomos a través de la Red PAE-VUE y el acompañamiento a los proyectos empresariales durante sus primeras etapas.

La formación tendrá también un papel destacado, con un programa dirigido a emprendedores, empresarios, trabajadores, estudiantes y personas desempleadas. Se desarrollarán cursos, talleres y charlas en colaboración con el Cabildo, los centros educativos y los programas de formación en alternancia con el empleo.

En materia de innovación, las actuaciones estarán orientadas a favorecer la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas digitales en las pequeñas y medianas empresas gomeras, facilitando su adaptación a los nuevos retos del mercado.

La cooperación también permitirá reforzar las acciones de información y acompañamiento dirigidas a facilitar la apertura de las empresas de la Isla a nuevos mercados y favorecer su internacionalización.

La renovación del convenio consolida así una línea de trabajo conjunta entre el Cabildo de La Gomera y la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, basada en la colaboración institucional y en el objetivo compartido de generar mejores condiciones para el emprendimiento, la actividad empresarial y el empleo en La Gomera.