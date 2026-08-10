El Paso suma 12 plazas residenciales para mayores con el nuevo centro del Cabildo

El Cabildo de La Palma avanza en una de las actuaciones consideradas estratégicas para mejorar la atención a las personas mayores y dependientes de la isla. Las obras del nuevo Centro Residencial de Mayores de El Paso avanzan a buen ritmo y permitirán incorporar 12 nuevas plazas residenciales, ampliando así la capacidad de atención sociosanitaria de la Isla.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, visitó las obras junto a la consejera insular de Acción Social, Ángeles Fernández; el director insular de la Administración General del Estado en La Palma, Carlos García; el alcalde de El Paso, Eloy Martín, y la concejala de Mayores del municipio, Yaitzha González.

Durante la visita, Rodríguez puso de relieve la importancia de una infraestructura que permitirá dar respuesta a una de las necesidades más relevantes de la isla: incrementar el número de plazas destinadas a personas mayores y dependientes.

"Este centro es esencial para seguir trabajando en la línea que nos hemos marcado desde el inicio del mandato de dar respuesta a las necesidades reales que tenemos en nuestra isla en materia de atención a personas mayores y dependientes, ampliando el número de plazas insulares", señaló el presidente insular.

La actuación adquiere especial relevancia en una isla con una población progresivamente envejecida y con una creciente necesidad de recursos residenciales. En este sentido, las nuevas plazas permitirán reforzar la red existente y mejorar la capacidad de atención, especialmente para los vecinos de El Paso y de la comarca oeste de La Palma.

El alcalde de El Paso, Eloy Martín, destacó precisamente el impacto que tendrá el proyecto para el municipio, al sumar "12 nuevas plazas residenciales para la atención a mayores y dependientes”, que complementarán la atención que actualmente se presta en el Centro de Día.

Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Pal,ma, visita las obras de El Paso. / E.D.

Una inversión de 945.000 euros

El proyecto está impulsado por el Cabildo de La Palma junto al Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y cuenta con financiación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU.

La actuación supone una inversión de 945.000 euros y contempla la adaptación de la infraestructura a los requisitos actuales en materia estructural, de higiene, medioambiente y seguridad.

"Este centro es esencial para seguir trabajando en la línea que nos hemos marcado desde el inicio del mandato de dar respuesta a las necesidades reales que tenemos en nuestra isla en materia de atención a personas mayores y dependientes, ampliando el número de plazas insulares" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

La nueva residencia estará ubicada junto al actual Centro de Día de El Paso y contará con dos plantas más de altura sobre las existentes. Para su construcción se empleará una estructura y un sistema constructivo prefabricado, una solución que permitirá aligerar el conjunto y, al mismo tiempo, reducir los plazos de ejecución.

Refuerzo para la red insular

La actuación supone, por tanto, mucho más que la creación de un nuevo equipamiento municipal: representa un refuerzo de la red insular de atención a mayores y dependientes y una apuesta por acercar los recursos residenciales a las personas que los necesitan.

Con esta infraestructura, el Cabildo continúa avanzando en la ampliación de las plazas residenciales de la isla y en la creación de recursos capaces de responder a una realidad demográfica marcada por el envejecimiento de la población y por la necesidad de incrementar los servicios destinados a las personas mayores.