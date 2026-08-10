GuaguaGomera renueva su imagen para potenciar el transporte público al aeropuerto

GuaguaGomera ha renovado la imagen de las guaguas que conectan San Sebastián de La Gomera y Valle Gran Rey con el Aeropuerto insular, dentro de una nueva acción de promoción del transporte público bajo el lema Conecta con tu vuelo.

La iniciativa pretende consolidar estas conexiones como una alternativa de referencia para la movilidad insular y favorecer el uso de la guagua frente al vehículo privado en los desplazamientos hacia y desde el aeropuerto.

La actuación incluye la instalación de nuevas láminas identificativas en los vehículos que prestan estos servicios, con una imagen específica que facilita su reconocimiento, así como el refuerzo de los paneles informativos situados en el propio Aeropuerto de La Gomera. Con ello, el Cabildo busca aumentar la visibilidad de estas conexiones tanto entre la población residente como entre los visitantes que llegan a la Isla.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destacó que esta iniciativa “da continuidad al trabajo que estamos desarrollando para que el transporte público sea una alternativa cada vez más reconocible, accesible y competitiva para desplazarse por La Gomera, especialmente en puntos estratégicos para nuestra conectividad como es el aeropuerto”.

"Queremos que residentes y visitantes tengan claro que pueden conectar con sus vuelos utilizando el transporte público, con servicios que enlazan directamente el aeropuerto con dos de los principales núcleos de origen y destino de viajeros de la Isla" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

Curbelo señaló que “queremos que residentes y visitantes tengan claro que pueden conectar con sus vuelos utilizando el transporte público, con servicios que enlazan directamente el aeropuerto con dos de los principales núcleos de origen y destino de viajeros de la Isla”.

En este sentido, Curbelo insistió en que uno de los objetivos de la política insular de movilidad es “reducir progresivamente la dependencia del vehículo privado y ofrecer alternativas que contribuyan a una movilidad más eficiente y sostenible”. “Cada usuario que opta por la guagua para llegar al aeropuerto supone avanzar hacia ese modelo, al mismo tiempo que se facilita el acceso a una infraestructura esencial para la conectividad exterior de La Gomera”, añadió.

Más de 54.000 viajeros en el último año

La evolución de la demanda confirma la consolidación de las conexiones aeroportuarias. Durante el pasado año, los dos servicios que enlazan con el Aeropuerto de La Gomera transportaron conjuntamente a 54.000 pasajeros, mientras que en lo que va de 2026 ya acumulan más de 30.000 viajeros.

Estos datos se enmarcan en el crecimiento general que viene experimentando el transporte público insular. GuaguaGomera superó los 183.000 pasajeros durante el primer semestre de 2026 y, únicamente durante el mes de junio, la conexión entre San Sebastián y el Aeropuerto registró 2.956 usuarios, un 30,05% más que en junio de 2025.

El incremento de viajeros refuerza así el papel de las conexiones aeroportuarias como uno de los servicios estratégicos de la red insular, al facilitar tanto los desplazamientos de residentes como la movilidad de quienes llegan o salen de La Gomera.

Mejora continua del transporte público

La renovación de la imagen de las conexiones aeroportuarias forma parte del proceso de mejora y modernización del servicio que desarrolla el Cabildo a través de GuaguaGomera.

Durante el último año se han incorporado doce nuevas guaguas, elevando de 18 a 24 el número de vehículos disponibles. A esta renovación se suma la puesta en marcha de una nueva aplicación móvil que permite consultar rutas, horarios, paradas y tiempos estimados de llegada, entre otros servicios.

Además, a partir del último trimestre del año está prevista la entrada en vigor de un nuevo cuadro de servicios que incrementará en torno a un 30% las frecuencias del transporte público regular de viajeros y ampliará la oferta disponible en las distintas rutas de la isla.

Esta ampliación se integra en la estrategia insular para adaptar el transporte público al crecimiento de la demanda y a las necesidades de movilidad de residentes y visitantes, con el objetivo de avanzar hacia una red más accesible, visible y eficiente.