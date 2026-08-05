La Gomera, en aviso amarillo por fuertes vientos con rachas que pueden superar los 90 km/h
La Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso desde este miércoles ante la previsión de rachas muy fuertes, especialmente en la vertiente noroeste de la isla
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos en La Gomera ante la previsión de rachas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en distintos puntos de la isla.
El aviso estará vigente desde este miércoles y se extenderá hasta el jueves, según la última actualización del organismo meteorológico. Los mayores registros se esperan en la vertiente noroeste, aunque también podrán producirse rachas muy fuertes en otras zonas expuestas.
Rachas muy fuertes en medianías y zonas expuestas
De acuerdo con la previsión de la Aemet, soplará viento del nordeste de intensidad moderada con intervalos de fuerte, dejando rachas ocasionalmente muy fuertes. Los efectos se notarán especialmente en las medianías del sur, este y oeste de La Gomera, así como, de forma más puntual, en algunos puntos del litoral del sur de la isla.
El episodio se enmarca en una situación de alisios intensos que afectará al Archipiélago durante las próximas horas. No obstante, es en La Gomera donde se prevén las rachas de mayor intensidad, motivo por el que la isla es la única que cuenta con un aviso meteorológico activo por este fenómeno.
Recomendaciones ante el viento
Ante esta situación, la Aemet recomienda seguir la evolución de la previsión meteorológica y extremar la precaución, especialmente en las zonas más expuestas al viento. Asimismo, es aconsejable asegurar los objetos que puedan ser desplazados por las rachas y evitar permanecer cerca de árboles, andamios, cornisas u otros elementos que puedan desprenderse.
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