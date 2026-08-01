El Cabildo de La Palma da luz verde a un crédito para "equilibrar" su economía

El Pleno del Cabildo Insular de La Palma aprueba una inyección económica de 2,9 millones euros a través de créditos extraordinarios y suplementos de crédito orientados a dar respuesta prioritaria a la transición ecológica, al sector cultural y al equilibrio de las entidades públicas insulares.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, destaca que, asimismo, la Corporación ha dado el visto bueno a la tramitación de un expediente de préstamo por valor de 27 millones de euros destinado a grandes inversiones estructurales en el territorio palmero.

Apuesta por sostenibilidad y servicios públicos

Rodríguez hace hincapié en que dentro de la partida de modificaciones presupuestarias por 3,55 millones de euros, destaca una fuerte apuesta por la sostenibilidad y la mejora de los servicios públicos.

Así, se destinan 125.000 euros para la red de recarga de vehículos eléctricos; 100.000 euros para el fomento de la movilidad sostenible, el uso de renovables y la economía circular en el ámbito insular, y 100.000 euros dirigidos al desarrollo del proyecto de compostaje doméstico y comunitario en los municipios de la isla. También se contemplan más de 186.000 euros para la instalación de un servicio de lavadero de camiones destinados a la recogida de residuos por toda La Palma.

Subvenciones pendientes al sector cultural

Esta modificación presupuestaria permite resolver de manera decisiva los atrasos que se mantenían con el sector cultural de la Isla, abonando y desbloqueando las distintas subvenciones que se encontraban pendientes de su correcta tramitación administrativa.

A su vez, las aportaciones aprobadas permiten resolver el desajuste entre la ejecución de proyectos y la financiación prevista en la empresa Sodepal. Tal y como estaba previsto dentro de la planificación económica de 2026, el Grupo de Gobierno del Cabildo articula con este paso las medidas necesarias para restablecer el pleno equilibrio financiero de la entidad a lo largo del presente ejercicio, garantizando que dicho desajuste coyuntural no afecte a su capacidad operativa ni a su solvencia.

Préstamo de 27 millones para inversiones estructurales

Rodríguez informa que de forma complementaria, el Cabildo ha aprobado el expediente vinculado a una operación de crédito de 27 millones de euros, la cual permitirá acelerar proyectos transformadores para el desarrollo socioeconómico de La Palma, contemplando más de 13 millones de euros irán destinados a actuaciones de mejora y acondicionamiento en las carreteras de la Isla.

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Este expediente contempla inversiones estratégicas para la modernización del Matadero Insular y la Central Hortofrutícola; financiación para la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción de la balsa de Aduares, así como para el entubado y puesta en carga del Canal LP-I entre Aduares y Fuencaliente, además de recursos para reforzar las políticas públicas y la oferta habitacional en la Isla.