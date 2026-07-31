Los Llanos de Aridane desbloquea la instalación de los fondeos de El Remo tras compleja tramitación

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha desbloqueado la instalación de los fondeos de El Remo tras culminar, junto a la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, una compleja tramitación administrativa, técnica y ambiental que permite recuperar este servicio estratégico para el barrio y avanzar hacia una solución estable a largo plazo.

El alcalde, Javier Llamas, destaca que la resolución da respuesta a una demanda histórica de un núcleo estrechamente vinculado al mar y a la actividad pesquera.

"Han sido meses de mucho trabajo, de atender requerimientos, completar informes y coordinar a distintas administraciones. El ayuntamiento no ha dejado de trabajar en ningún momento y ese esfuerzo ha permitido que los fondeos comenzaran a instalarse desde el pasado jueves", señala Llamas, quien agradece la implicación del director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta.

"Han sido meses de mucho trabajo, de atender requerimientos, completar informes y coordinar a distintas administraciones" Javier Llamas — Alcalde de Los Llanos de Aridane

45 amarres en 12.447 metros cuadrados

El concejal de Playas, Víctor González, explica que la autorización permite instalar 45 boyas de amarre en una superficie de 12.447 metros cuadrados. "Este sistema permitirá que las embarcaciones menores permanezcan amarradas con mayores garantías de seguridad y, al mismo tiempo, evitará el uso continuado de anclas y cadenas sobre el fondo marino, contribuyendo así a su conservación", añade.

El expediente ha superado un exigente proceso administrativo y cuenta con informes favorables de la Dirección General de Pesca, la Capitanía Marítima y la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. La instalación será ejecutada por profesionales del buceo y cumplirá estrictas condiciones de seguridad, mantenimiento y prevención de vertidos.

Un paso más hacia una autorización estable

De forma paralela, el ayuntamiento ya trabaja con la Dirección General de Costas en un nuevo expediente que permita ampliar la autorización durante los próximos cuatro años. El objetivo es aportar estabilidad y seguridad jurídica a la instalación, evitando que El Remo tenga que afrontar cada temporada la misma incertidumbre administrativa y facilitando una mejor planificación de los trabajos de colocación y mantenimiento.

"Queremos resolver la necesidad inmediata, pero también mirar más allá de este verano. Estamos trabajando para dejar una autorización estable y que El Remo no tenga que volver a empezar de cero cada año", afirma Javier Llamas.

El inicio de los trabajos supone dejar atrás el principal obstáculo administrativo que impedía la recuperación de los fondeos y permite avanzar para que estén plenamente operativos durante esta misma temporada.

Además, el Consistorio mantiene la coordinación con las distintas administraciones para impulsar otras actuaciones prioritarias en El Remo, entre ellas el acondicionamiento periódico de la charca y la mejora de la carretera de acceso y salida del barrio, una actuación que actualmente se encuentra en proceso de licitación por parte del Cabildo de La Palma.