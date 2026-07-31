El campamento de verano de El Cedro reúne a 200 menudos gomeros

El campamento de verano de El Cedro clausura una nueva edición en la que han participado más de 200 niñosprocedentes de los seis municipios de La Gomera, consolidándose como una de las iniciativas socioeducativas y de ocio saludable de mayor trayectoria y arraigo en la isla. Organizado por el Cabildo de La Gomera, el programa ha vuelto a convertir el Aula de Naturaleza de El Cedro en un espacio de convivencia, aprendizaje y contacto con el entorno natural durante las últimas cinco semanas.

La actividad se desarrolló en distintos turnos organizados por grupos de edad, permitiendo adaptar la programación a las necesidades de cada participante y ofreciendo una experiencia centrada en el desarrollo personal, la convivencia y la educación en valores.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destacó la elevada participación registrada y puso de relieve el papel que desempeña este campamento dentro de las políticas insulares dirigidas a la infancia y la juventud.

Un espacio para la diversión

"El campamento de El Cedro vuelve a demostrar que es un espacio de encuentro, crecimiento personal y educación en valores, en el que nuestros niños y niñas pueden aprender, convivir y disfrutar de uno de los entornos naturales más singulares de La Gomera", señaló.

Por su parte, el consejero insular de Juventud, Guillermo Medina, valoró la respuesta de las familias y recordó que la participación de más de 200 menores "refleja la confianza que las familias gomeras depositan en este proyecto". Asimismo, agradeció la implicación del equipo encargado de la organización, coordinación y dinamización de todas las actividades desarrolladas durante el verano.

"El campamento de El Cedro vuelve a demostrar que es un espacio de encuentro, crecimiento personal y educación en valores, en el que nuestros niños y niñas pueden aprender, convivir y disfrutar de uno de los entornos naturales más singulares de La Gomera" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

¿Qué se puede hacer en el campamento?

Durante los diferentes turnos, los participantes disfrutaron de un amplio programa de actividades adaptadas a cada franja de edad, que incluyó rutas de senderismo, talleres, juegos, deportes, excursiones y propuestas relacionadas con la expresión artística, la cultura gomera, los juegos tradicionales y el conocimiento del territorio.

La educación ambiental volvió a ocupar un lugar destacado dentro de la programación, con acciones orientadas a fomentar hábitos sostenibles, el respeto por la naturaleza y el conocimiento del patrimonio natural y cultural de la Isla. Del mismo modo, las actividades promovieron valores como la cooperación, el compañerismo, la responsabilidad y la autonomía personal.

Con décadas de trayectoria, el campamento de verano de El Cedro se ha convertido en una de las propuestas estivales más consolidadas del Cabildo de La Gomera. Generaciones de niños y niñas gomeros han pasado por este programa, que cada verano combina ocio, educación y naturaleza en pleno corazón del Parque Nacional de Garajonay, manteniendo su objetivo de favorecer el desarrollo integral de la población infantil y juvenil y facilitar un recurso de conciliación para las familias de la isla.