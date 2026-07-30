Rescatados 54 inmigrantes en un cayuco avistado a dos kilómetros al sur de El Hierro

Salvamento Marítimo ha rescatado este jueves a 54 personas, entre ellas seis mujeres, que iban a bordo de un cayuco a unos dos kilómetros al sur de La Restinga (El Hierro), según ha informado a EFE una portavoz de la sociedad estatal.

En la operación han intervenido la Salvamar Navia y la Salvamar Dipdha.

La Salvamar Navia ha sido la encargada de remolcar el cayuco hasta el puerto, donde han desembarcado las 54 personas, todas ellas de origen subsahariano.

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Una vez allí, los migrantes han sido atendidos por el dispositivo sanitario y los cuerpos de seguridad del muelle de La Restinga.