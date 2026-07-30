Rescatados 54 inmigrantes en un cayuco avistado a dos kilómetros al sur de El Hierro
Salvamento Marítimo traslada a puerto a 54 migrantes de origen subsahariano tras ser rescatados al sur de La Restinga
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Santa Cruz de Tenerife
Salvamento Marítimo ha rescatado este jueves a 54 personas, entre ellas seis mujeres, que iban a bordo de un cayuco a unos dos kilómetros al sur de La Restinga (El Hierro), según ha informado a EFE una portavoz de la sociedad estatal.
En la operación han intervenido la Salvamar Navia y la Salvamar Dipdha.
La Salvamar Navia ha sido la encargada de remolcar el cayuco hasta el puerto, donde han desembarcado las 54 personas, todas ellas de origen subsahariano.
Una vez allí, los migrantes han sido atendidos por el dispositivo sanitario y los cuerpos de seguridad del muelle de La Restinga.
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