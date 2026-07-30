Isabel Pantoja solo mostrará a su 'Marinero de luces' en La Palma

El Puerto de Tazacorte acogerá el 12 de septiembre la única actuación de Isabel Pantoja en el Archipiélago dentro de la gira con la que celebra sus 50 años de trayectoria. Una semana después, el 19 de septiembre, Laura Pausini y Nathy Peluso protagonizarán la segunda gran noche de un aniversario histórico para el festival.

Diez años después de su nacimiento, el Isla Bonita Love Festival regresa con la edición más especial de su historia. El festival celebrará su décimo aniversario con dos grandes citas musicales en el Puerto de Tazacorte, encabezadas por algunas de las artistas más relevantes del panorama nacional e internacional.

Medio siglo de carrera musical

El gran acontecimiento llegará el 12 de septiembre, cuando Isabel Pantoja ofrecerá en La Palma su único concierto en Canarias, una actuación exclusiva dentro de la gira con la que conmemora sus 50 años de trayectoria artística. El aniversario continuará el 19 de septiembre con una segunda gran noche protagonizada por Laura Pausini y Nathy Peluso, consolidando una programación excepcional para celebrar una década de música, diversidad e inclusión.

Las entradas estarán disponibles desde las 17:00 horas de este jueves, tanto en formato de abono para las dos jornadas como para cada concierto de manera individual.

Una historia que ya dura una década

Desde su creación en 2016, el Isla Bonita Love Festival ha convertido la música, la cultura y el compromiso social en una herramienta para reivindicar el respeto, la libertad y la diversidad afectiva y sexual. Diez años después, el festival se ha consolidado como una de las grandes citas culturales de Canarias y afronta este aniversario manteniendo intacta la esencia con la que nació.

Para conmemorar esta primera década, el festival reúne a artistas de referencia internacional especialmente vinculados al colectivo LGTBIQ+, reafirmando su identidad como un espacio de encuentro, visibilidad e inclusión.

Isabel Pantoja, única actuación en Canarias

La primera gran cita tendrá lugar el 12 de septiembre, con una actuación que convertirá a La Palma en uno de los escenarios más destacados del calendario musical de este año. Isabel Pantoja ofrecerá su único concierto en Canarias, dentro de la gira con la que celebra medio siglo sobre los escenarios.

Se trata de una oportunidad única para disfrutar en directo de una de las artistas más importantes de la música española, cuya carrera ha marcado a varias generaciones y la ha convertido en un icono especialmente querido por el colectivo LGTBIQ+. En 2022 recibió el reconocimiento de Mister Gay España durante las celebraciones del Orgullo de Madrid, reflejo del estrecho vínculo que mantiene con este colectivo.

Laura Pausini y Nathy Peluso

El décimo aniversario continuará el 19 de septiembre con una segunda jornada de marcado carácter internacional.

Laura Pausini llegará a La Palma inmersa en su nueva gira mundial. Con más de 80 millones de discos vendidos, 160 discos de platino y una trayectoria que la ha llevado a actuar en algunos de los escenarios más importantes del mundo, la artista italiana está considerada una de las grandes voces de la música internacional. Recientemente participó en la ceremonia de la final del Mundial celebrada en Nueva York junto a Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

Un instante de la rueda de prensa de ayer en la Isla Bonita. / E.D.

Compartirá cartel con Nathy Peluso, una de las creadoras más innovadoras del panorama actual, que desembarcará en el Isla Bonita Love Festival con su Grasa Tour DJ Set, un espectáculo que fusiona música electrónica y sonidos urbanos en una propuesta diseñada para la pista de baile. Tras recorrer algunos de los principales recintos de América y Europa, este formato llegará por primera vez a La Palma.

Mucho más que música

Fiel a su espíritu fundacional, el Isla Bonita Love Festival volverá a ser mucho más que un festival musical.

Entre los conciertos del 12 y el 19 de septiembre, el evento desarrollará una amplia programación social compuesta por debates, conferencias, encuentros y charlas centradas en los desafíos actuales del colectivo LGTBIQ+, la diversidad familiar, la igualdad y la construcción de una sociedad más inclusiva.

Una programación que ha convertido al Isla Bonita Love Festival, diez años después de su nacimiento, en un referente cultural y social que trasciende el ámbito de la música y reafirma a La Palma como un espacio de encuentro para celebrar la diversidad.