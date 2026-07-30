La Gomera eleva a grado 1 la alerta por riesgo de incendios forestales

El Cabildo de La Gomera ha elevado a grado 1 la situación de alerta insular por riesgo de incendios forestales ante el aumento del peligro asociado al episodio de altas temperaturas previsto para los próximos días en Canarias.

Las medidas entrarán en vigor este jueves, 30 de julio, a partir de las 11:00 horas, y se aplicarán en todo el territorio insular.

La decisión se adopta después de que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias activara la alerta por riesgo de incendios forestales en La Gomera y la alerta por temperaturas máximas en el conjunto del archipiélago.

Llamamiento a la prudencia

El consejero insular de Seguridad y Emergencias, Héctor Cabrera, ha pedido responsabilidad y colaboración a la ciudadanía mientras permanezca activa la alerta.

El Cabildo recomienda reducir los desplazamientos y limitar la presencia en zonas de riesgo, especialmente en áreas de monte, pistas y senderos forestales.

La institución insular insiste en que las condiciones meteorológicas previstas pueden favorecer la propagación del fuego, sobre todo en medianías y zonas altas, donde se espera un ambiente más seco durante los próximos días.

Qué actividades quedan prohibidas

La declaración de grado 1 implica la prohibición de hacer fuego en espacios exteriores mediante hogueras, fogones, barbacoas, hornos de leña u otros dispositivos similares.

También quedan prohibidas las quemas de restos vegetales o forestales y el uso de fogones en áreas recreativas próximas al entorno forestal que no cuenten con las medidas de seguridad necesarias, como sistemas matachispas.

Además, no podrán realizarse exhibiciones pirotécnicas en zonas con riesgo de incendio ni utilizarse maquinaria o herramientas que puedan producir chispas.

El Cabildo pide extremar la precaución con colillas, grupos electrógenos, herramientas, aparatos eléctricos, material pirotécnico o cualquier elemento capaz de generar calor, fuego o chispas.

Un episodio de calor de varios días

Las previsiones apuntan a un episodio de temperaturas elevadas que se prolongará durante varios días y que se intensificará a partir del viernes y durante el fin de semana.

La entrada de una masa de aire cálido y seco de origen africano favorecerá un ambiente más cálido y con baja humedad en medianías y zonas altas.

En las islas occidentales se prevé una inversión térmica situada inicialmente entre los 500 y los 700 metros, con tendencia a descender. Esta situación puede dejar temperaturas más elevadas en cotas medias y altas, además de reducir la humedad ambiental.

Recomendaciones a la población

El Cabildo de La Gomera recomienda evitar las actividades al aire libre durante las horas centrales del día, mantener una hidratación frecuente y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Entre los colectivos de mayor riesgo se encuentran los menores, las personas mayores y quienes presenten problemas de salud o enfermedades crónicas.

La institución insular recuerda que, ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía debe contactar de inmediato con el 1-1-2 o con el CECOPIN, a través del teléfono 922 14 15 01.