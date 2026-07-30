El Cabildo de La Gomera rescata de la ruina a la Casa de los Ayala de Chipude

El Cabildo de La Gomera ha iniciado las obras de rehabilitación y puesta en valor de la Casa de los Ayala, también conocida como Hacienda El Barranquillo, en Chipude, una actuación estratégica destinada a recuperar uno de los conjuntos arquitectónicos y etnográficos más relevantes de las medianías de la Isla. El comienzo de los trabajos coincidió con la presentación del proyecto a los vecinos con el fin de dar a conocer el alcance de una intervención que permitirá preservar este enclave histórico y transformarlo en un espacio de uso cultural, educativo y social.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que esta actuación "supone proteger una parte esencial de la memoria de La Gomera y devolver a la ciudadanía un espacio estrechamente vinculado con la historia agrícola, social y cultural de las medianías".

"Estamos ante un proyecto que trasciende la rehabilitación de un inmueble. Recuperamos un paisaje, unas formas tradicionales de construir y un legado que explica cómo vivieron y trabajaron generaciones de gomeros", afirmó. En este sentido, subrayó que el futuro centro permitirá acercar este patrimonio a residentes y visitantes mediante actividades culturales, educativas y divulgativas, al tiempo que favorecerá nuevas oportunidades de desarrollo para el entorno.

"Un paso decisivo"

Por su parte, el alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, calificó el inicio de las obras como "un paso decisivo para salvaguardar uno de los principales referentes patrimoniales de Chipude y del conjunto del municipio". Asimismo, destacó que la Casa de los Ayala "volverá a tener vida como un espacio abierto, accesible y útil para la ciudadanía, preparado para albergar exposiciones, encuentros, actividades formativas y propuestas culturales".

Además, señaló que el proyecto reforzará el papel de Chipude como punto de referencia en la interpretación del patrimonio y de la evolución de la vida rural gomera.

Recuperar el conjunto histórico y su paisaje

La intervención permitirá conservar y recuperar uno de los escasos ejemplos de hacienda tradicional que aún perduran en La Gomera. Junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, la Casa de los Ayala constituye uno de los elementos arquitectónicos más representativos de las medianías insulares.

"Esta actuación supone proteger una parte esencial de la memoria de La Gomera y devolver a la ciudadanía un espacio estrechamente vinculado con la historia agrícola, social y cultural de las medianías" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

Así va a hacer la reconstrucción

El proyecto contempla la restauración de los elementos originales que aún se conservan y la reconstrucción de los volúmenes históricos desaparecidos, respetando la configuración tradicional del conjunto. Se recuperarán los muros y huecos originales, las cubiertas, el antiguo lagar y los pavimentos vinculados a la arquitectura popular, además de rehabilitar la era y el horno de tejas para incorporarlos al recorrido interpretativo del futuro centro.

La actuación también incluye la conservación del paisaje agrícola que rodea la hacienda, caracterizado por bancales y árboles frutales, reforzando así la lectura integral del conjunto y su relación con la actividad agraria que dio origen a este espacio.

Como parte del proyecto se incorpora una nueva pieza arquitectónica, diseñada para adaptarse al desnivel del terreno y minimizar su impacto visual, preservando el protagonismo de la edificación histórica. Los distintos módulos quedarán conectados mediante una estructura cubierta de madera con un lucernario fotovoltaico que aportará iluminación natural y contribuirá a la producción de energía renovable.

Casimiro Curbelo, en el centro de la imagen, durante la presentación del proyecto de reconstrucción de la Casa de los Ayala. / E.D.

Un nuevo centro para divulgar la cultura rural gomera

Una vez finalizada la intervención, la Casa de los Ayala se convertirá en un centro de interpretación del patrimonio etnográfico y de la cultura rural de las medianías de La Gomera, además de funcionar como un equipamiento multifuncional para el desarrollo de exposiciones, actividades culturales, acciones educativas y programas formativos.

El edificio dispondrá de salas para exposiciones permanentes, temporales e itinerantes, espacios multimedia y polivalentes, áreas destinadas a formación, recepción, almacenes y servicios. Su diseño permitirá compatibilizar distintos usos de manera simultánea gracias a una organización flexible de los accesos y los espacios.

La actuación contempla una superficie construida de 975,08 metros cuadrados y un ámbito total de intervención de 6.581,55 metros cuadrados.

Las obras de edificación y urbanización han sido adjudicadas por un importe conjunto de 4.466.820,57 euros, de los que 2.122.919,17 euros corresponden a la rehabilitación del inmueble y 2.343.901,40 euros a la urbanización y adecuación del entorno.