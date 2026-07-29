El volcán Tajogaite "erupciona" en el Festival de Cine de Madrid con 'Kipuka'

El cortometraje Kipuka, producido por Kipuka Films & Estudio y dirigido por Paula C. Ventura y Javi Armas, ha sido seleccionado para competir en la Sección Oficial de Cortometrajes de la 35.ª edición del Festival de Cine de Madrid – Plataforma de Nuevos Realizadores (FCM-PNR), uno de los certámenes de referencia del panorama cinematográfico español y reconocido como festival calificador para los Premios Goya. El audiovisual rodado en el Valle de Aridane (La Palma) se proyectará en el festival que se celebrará en Madrid del 15 al 20 de septiembre de 2026.

La selección supone un nuevo impulso para la trayectoria nacional de Kipuka, que, tras su reciente participación en Canarias Cinema del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, continúa consolidando su presencia en algunos de los festivales más relevantes del país.

A los pies del Tajogaite

Uno de los elementos que distingue al cortometraje es su estrecha vinculación con el territorio. Rodada íntegramente en La Palma, gran parte de la película transcurre en el entorno del volcán Tajogaite, un escenario marcado por la erupción de 2021 que se convierte en mucho más que un telón de fondo: el paisaje forma parte del relato y dialoga con los personajes como una presencia viva. Desde ese espacio transformado por la lava, Kipuka propone una mirada íntima sobre la memoria, el duelo y la capacidad de reconstrucción, alejándose del relato informativo para explorar las huellas emocionales que deja una catástrofe en quienes la viven.

El cortometraje está protagonizado por Isabel Ordaz, Javi Armas, Yiyo Alonso, Carlos de León y Ángel Cabrera, y cuenta con la música original de Luis Morera, además de la dirección y supervisión musical de la banda sonora a cargo de Belén Álvarez, de Lajalada Music.

Un fotograma del corto rodado en el Valle de Aridane. / E.D.

Identidad y memoria

Paralelamente al recorrido del cortometraje, Kipuka Films & Estudio desarrolla ya el largometraje Kipuka, un proyecto que amplía el universo narrativo de la obra y profundiza en cuestiones como la identidad, la memoria y la reconstrucción tras la erupción volcánica, con vocación de proyección nacional e internacional.

El proyecto ha contado con la producción asociada de Gerard Butler, Carmen Aguado, Van Marty, Elena Olmos, Federica Ceiner y Rafael Rodríguez, así como con la colaboración del Cabildo de La Palma, a través de Sodepal, de La Palma Film Commission y de la Consejería de Turismo. Asimismo, han colaborado el Ayuntamiento de El Paso, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Look Like Brothers, Écija Canarias, Lineshy Productions, La Palma Natural y Blackout Films.

Con esta nueva selección, Kipuka reafirma su recorrido por el circuito nacional de festivales y consolida la apuesta de Kipuka Films & Estudio por un cine de autor nacido en La Palma, profundamente vinculado a su territorio y con capacidad para conectar con el público desde la emoción y la memoria.