El CEIP Tigaday, en El Hierro, acogerá la inauguración oficial del curso escolar 2026/27 en Canarias

El Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Tigaday, en el municipio de La Frontera (El Hierro), será el escenario del acto oficial de apertura del curso escolar 2026/27 en Canarias. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ha elegido este centro por su papel pionero en la implantación del ciclo completo de Educación Infantil de 0 a 3 años en el archipiélago.

El acto institucional tendrá lugar el próximo 9 de septiembre y coincidirá con el inicio de las clases para el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. La jornada contará con la presencia de representantes del Gobierno de Canarias.

El anuncio lo realizó este martes el consejero de Educación, Poli Suárez, durante su intervención en la última Comisión de Educación del presente curso político celebrada en el Parlamento de Canarias.

Según explicó, la elección del CEIP Tigaday responde tanto al simbolismo del centro para la educación pública canaria como a la voluntad del Ejecutivo de seguir dando protagonismo a las islas no capitalinas. “Hemos querido que el curso comience en un centro que ha marcado un antes y un después en la implantación del primer ciclo de Educación Infantil en Canarias”, señaló el consejero.

Suárez destacó además que este colegio representa el compromiso del Gobierno autonómico con una política educativa orientada a favorecer la conciliación familiar y garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas educativas, independientemente del lugar de residencia.

El impulso a la Educación Infantil

La Consejería subraya que la ampliación de la oferta pública para niños de 0 a 3 años ha sido una de las principales líneas de actuación durante esta legislatura. Desde el curso 2022/23, Canarias ha pasado de disponer de 34 aulas y 593 plazas para esta etapa educativa a contar con 239 aulas y 3.885 plazas repartidas por centros de todas las islas, superando el objetivo marcado inicialmente por el Ministerio de Educación.

El CEIP Tigaday fue el primer colegio público del archipiélago en ofrecer de forma completa este ciclo educativo, un proyecto que fue posible gracias a la colaboración entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de La Frontera.

Desde entonces, el centro ha experimentado un crecimiento continuado. El número de estudiantes ha pasado de 246 en el curso 2023/24 a 324 durante el último curso, una evolución en la que ha tenido un peso destacado el alumnado de 0 a 3 años. Si en el curso 2023/24 se matricularon 42 niños y niñas en esta etapa, la cifra ha superado el medio centenar en los cursos posteriores.

Fechas de inicio del curso

Tras el acto institucional del 9 de septiembre, el calendario escolar continuará el 10 de septiembre con el comienzo de las clases para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El Bachillerato arrancará el 11 de septiembre, mientras que la Formación Profesional, las enseñanzas artísticas y el resto de enseñanzas de régimen especial iniciarán el curso el 16 de septiembre