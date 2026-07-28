Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salud Pública si avisó de la contaminación de Playa JardínAtascos kilométricos en AnagaCruce de declaraciones por el monumento a FrancoTensión en el Aeropuerto de Tenerife SurTenerife conquista NetflixTiempo en TenerifeGrave accidente en el norte de Tenerife
instagramlinkedin

La Palma reduce la zona restringida de Puerto Naos y permite el baño en Playa Chica

Más de 1.000 instalaciones en Puerto Naos y 52 en La Bombilla cuentan con la documentación necesaria para su retorno o reapertura

Panorámica del litoral de Puerto Naos afectado por las coladas del volcán Tajogaite.

Panorámica del litoral de Puerto Naos afectado por las coladas del volcán Tajogaite. / Andrés Gutiérrez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J.D.

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Palma, a través del Comité Asesor del Peinpal, reduce la zona restringida de Puerto Naos, posibilitando el uso de una parte de Playa Chica, en los espacios donde se permitirá el baño tras registrar un descenso de la concentración de CO2 y garantizar la seguridad de las personas en este espacio.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, defiende el trabajo coordinado que permite ir "dando pasos constantes y firmes en pro de devolver la normalidad a este núcleo costero tan importante para el Valle de Aridane y su recuperación".

"Permitir el acceso a la totalidad de la playa de Puerto Naos, especialmente coincidiendo con la época de verano, permite continuar recuperando, poco a poco esa normalidad con la nueva realidad con la que convivimos tras la erupción del volcán Tajogaite y hacerlo con todas las garantías gracias al proyecto CO2, que permite hacer un seguimiento en tiempo real de la situación de los gases en este núcleo", defiende el presidente.

Uno de los medidores de gases instalados en Puerto Naos.

Uno de los medidores de gases instalados en Puerto Naos. / A.G.

Además de esta medida, el Comité Asesor del Peinpal también ha autorizado la reapertura del local comercial Palmeras Arepera, tras las reformas que se han llevado a cabo en la instalación, donde se realizará un seguimiento de la situación de gases para valorar la evolución de los mismos en horario de apertura.

Noticias relacionadas y más

"Permitir el acceso a la totalidad de la playa de Puerto Naos, especialmente coincidiendo con la época de verano, permite continuar recuperando, poco a poco esa normalidad con la nueva realidad con la que convivimos tras la erupción del volcán Tajogaite y hacerlo con todas las garantías gracias al proyecto CO2, que permite hacer un seguimiento en tiempo real de la situación de los gases en este núcleo"

Sergio Rodríguez

— Presidente del Cabildo de La Palma

Instalaciones autorizadas

Actualmente, en Puerto Naos existen 1.178 instalaciones autorizadas, de las cuales 1.020 cuentan con la documentación necesaria para su retorno o reapertura. En el caso de La Bombilla, son 62 instalaciones autorizadas, de las que 52 disponen del protocolo firmado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
  2. Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
  3. Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
  4. La Aemet informa de un fallo en la difusión de avisos meteorológicos por la borrasca Therese
  5. Puerto de la Cruz se despide del Café de París, El Pingüino y el Columbus Plaza
  6. Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
  7. Carla Castro, Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: la representante de McDonald's y El Día gana con la fantasía 'Icónica' de Alexis Santana
  8. Grandes retenciones en la autopista del sur de Tenerife al caer una persona desde un puente

La Palma reduce la zona restringida de Puerto Naos y permite el baño en Playa Chica

La Palma reduce la zona restringida de Puerto Naos y permite el baño en Playa Chica

El Gobierno de Canarias y el Estado desbloquean 100 millones y la deducción fiscal para La Palma

El Gobierno de Canarias y el Estado desbloquean 100 millones y la deducción fiscal para La Palma

La ampliación del aeropuerto de La Palma recibe el respaldo del Tribunal Supremo

La ampliación del aeropuerto de La Palma recibe el respaldo del Tribunal Supremo

El Cabildo de La Palma y Princess Hotels se unen para contratar a mujeres víctimas de violencia de género

El Cabildo de La Palma y Princess Hotels se unen para contratar a mujeres víctimas de violencia de género

El municipio gomero de Vallehermoso impulsa la mejora de la seguridad de la presa de La Encantadora

El municipio gomero de Vallehermoso impulsa la mejora de la seguridad de la presa de La Encantadora

Tazacorte, epicentro del día del orgullo LGTBI con Mel Ömana

Canarias protege la versión herreña de un juego autóctono que estuvo a punto de desaparecer: el juego del palo estilo Quintero

Canarias protege la versión herreña de un juego autóctono que estuvo a punto de desaparecer: el juego del palo estilo Quintero

La Palma invierte más de dos millones para evitar pérdidas de agua en uno de los mayores canales de la Isla

La Palma invierte más de dos millones para evitar pérdidas de agua en uno de los mayores canales de la Isla
Tracking Pixel Contents