La Palma reduce la zona restringida de Puerto Naos y permite el baño en Playa Chica
Más de 1.000 instalaciones en Puerto Naos y 52 en La Bombilla cuentan con la documentación necesaria para su retorno o reapertura
J.D.
El Cabildo de La Palma, a través del Comité Asesor del Peinpal, reduce la zona restringida de Puerto Naos, posibilitando el uso de una parte de Playa Chica, en los espacios donde se permitirá el baño tras registrar un descenso de la concentración de CO2 y garantizar la seguridad de las personas en este espacio.
El presidente insular, Sergio Rodríguez, defiende el trabajo coordinado que permite ir "dando pasos constantes y firmes en pro de devolver la normalidad a este núcleo costero tan importante para el Valle de Aridane y su recuperación".
"Permitir el acceso a la totalidad de la playa de Puerto Naos, especialmente coincidiendo con la época de verano, permite continuar recuperando, poco a poco esa normalidad con la nueva realidad con la que convivimos tras la erupción del volcán Tajogaite y hacerlo con todas las garantías gracias al proyecto CO2, que permite hacer un seguimiento en tiempo real de la situación de los gases en este núcleo", defiende el presidente.
Además de esta medida, el Comité Asesor del Peinpal también ha autorizado la reapertura del local comercial Palmeras Arepera, tras las reformas que se han llevado a cabo en la instalación, donde se realizará un seguimiento de la situación de gases para valorar la evolución de los mismos en horario de apertura.
"Permitir el acceso a la totalidad de la playa de Puerto Naos, especialmente coincidiendo con la época de verano, permite continuar recuperando, poco a poco esa normalidad con la nueva realidad con la que convivimos tras la erupción del volcán Tajogaite y hacerlo con todas las garantías gracias al proyecto CO2, que permite hacer un seguimiento en tiempo real de la situación de los gases en este núcleo"
Instalaciones autorizadas
Actualmente, en Puerto Naos existen 1.178 instalaciones autorizadas, de las cuales 1.020 cuentan con la documentación necesaria para su retorno o reapertura. En el caso de La Bombilla, son 62 instalaciones autorizadas, de las que 52 disponen del protocolo firmado.
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