El Gobierno de Canarias y el Estado desbloquean 100 millones y la deducción fiscal para La Palma

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, agradece el trabajo de Fernando Clavijo y Nieves Lady Barreto para cerrar un acuerdo que permitirá incluir ambas medidas en el futuro Decreto Canarias, previsto para su aprobación tras el verano.

La reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite da un nuevo paso con el desbloqueo de dos de las principales reivindicaciones de la Isla: la transferencia de 100 millones de euros para continuar las actuaciones de recuperación y la prórroga de la bonificación del 60% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los residentes palmeros.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha valorado el resultado de la reunión mantenida en Madrid entre el Gobierno de Canarias y los ministerios de Hacienda y Política Territorial, un encuentro que, según destacó, permite encauzar definitivamente ambas medidas dentro del denominado Decreto Canarias, cuya aprobación por el Consejo de Ministros está prevista entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre.

Rodríguez agradeció expresamente el trabajo desarrollado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y por la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, por las gestiones realizadas ante el Ejecutivo central para situar las prioridades de La Palma en la agenda estatal.

"Un avance decisivo"

El presidente insular subrayó que la confirmación del calendario para aprobar tanto la transferencia de los 100 millones de euros como la extensión de la deducción fiscal del 60% supone un avance decisivo para dar continuidad al proceso de recuperación económica y social de la Isla.

"Quiero agradecer sinceramente la determinación del presidente Fernando Clavijo y de la consejera Nieves Lady Barreto, quienes no han dejado de batallar en Madrid para que la recuperación de La Palma no se quede en papel mojado ni sufra más demoras injustificadas", señaló Sergio Rodríguez.

Asimismo, destacó que conocer que ambas medidas serán elevadas al primer Consejo de Ministros tras el periodo estival aporta seguridad sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Isla y permitirá seguir impulsando proyectos esenciales para la reconstrucción.

"Quiero agradecer sinceramente la determinación del presidente Fernando Clavijo y de la consejera Nieves Lady Barreto, quienes no han dejado de batallar en Madrid para que la recuperación de La Palma no se quede en papel mojado ni sufra más demoras injustificadas" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma. / E.D.

En este sentido, recordó que disponer de financiación garantizada resulta fundamental para ejecutar infraestructuras todavía pendientes vinculadas al riego, la red viaria y el apoyo al sector primario, actuaciones consideradas estratégicas para culminar la recuperación del Valle de Aridane y del conjunto de La Palma tras la erupción del Tajogaite.

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Otros acuerdos

Además de las medidas específicas para La Palma, la reunión entre el Gobierno de Canarias y el Estado permitió avanzar en otros acuerdos para el Archipiélago, como la elevación al Consejo de Ministros de más de 196,1 millones de euros destinados a empleo, lucha contra la pobreza e infraestructuras portuarias, así como una mayor flexibilidad para movilizar alrededor de 600 millones de euros del superávit autonómico para reforzar servicios públicos esenciales y el compromiso de avanzar en un nuevo modelo de financiación que preserve el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.