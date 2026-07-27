El Cabildo de La Palma y Princess Hotels Canarias firman un convenio para contratar a mujeres víctimas de violencia de género

El Cabildo de La Palma y Princess Hotels Canarias han dado un nuevo paso en la colaboración entre las administraciones públicas y el sector empresarial para favorecer la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género. El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, y el director general de Princess Hotels Canarias, Daniel Salat, firmaron este lunes 27 de julio un convenio que permitirá la contratación de al menos cuatro mujeres, acompañándolas durante todo su proceso de incorporación al mercado laboral.

La firma tuvo lugar en el Hotel La Palma Princess, en Fuencaliente, con la participación de la consejera insular de Acción Social, Ángeles Fernández; el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso; y representantes de Princess Hotels Canarias.

Abre una "nueva oportunidad"

Para el presidente del Cabildo, este acuerdo representa mucho más que una oportunidad de empleo. "Abre una oportunidad real para mujeres que necesitan recuperar su independencia y comenzar una nueva etapa lejos de la violencia", afirmó Sergio Rodríguez.

El presidente destacó que detrás de cada situación de violencia existe una mujer que necesita recuperar la seguridad, la estabilidad y la capacidad de decidir sobre su propio futuro. "Nuestro deber es acompañarlas, pero también generar las condiciones para que puedan reconstruir su vida con autonomía", señaló.

Rodríguez subrayó además el papel que puede desempeñar el tejido empresarial en este ámbito, poniendo en valor el compromiso asumido por Princess Hotels Canarias. "La respuesta frente a la violencia de género no puede limitarse a las administraciones. Necesitamos empresas que entiendan que también pueden formar parte de la solución y que conviertan ese compromiso en oportunidades concretas", añadió.

"Nuestro deber es acompañarlas, pero también generar las condiciones para que puedan reconstruir su vida con autonomía" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

Por su parte, la consejera insular de Acción Social, Ángeles Fernández, explicó que el convenio se desarrollará en coordinación con el servicio insular de atención a mujeres víctimas de violencia de género, analizando cada caso de manera individualizada para adaptar el proceso a las necesidades de cada mujer.

"No se trata únicamente de facilitar un puesto de trabajo. Se trata de acompañar a cada mujer, respetar sus tiempos y ofrecerle un entorno seguro en el que pueda recuperar confianza y estabilidad", afirmó.

"Contar con ingresos propios permite tomar decisiones y mirar al futuro con mayor seguridad. Por eso este convenio tiene un valor especialmente importante" Ángeles Fernández — Consejera insular de Acción Social

Fernández recordó que la independencia económica constituye uno de los pilares fundamentales para romper definitivamente con una situación de violencia. "Contar con ingresos propios permite tomar decisiones y mirar al futuro con mayor seguridad. Por eso este convenio tiene un valor especialmente importante", destacó.

Empresarios y administración

En virtud del acuerdo, Princess Hotels Canarias facilitará la contratación de al menos cuatro mujeres y desarrollará acciones de formación y sensibilización en igualdad y diversidad dirigidas a su plantilla. Asimismo, el convenio contempla servicios de asesoramiento y garantiza la máxima confidencialidad sobre la identidad, procedencia y circunstancias personales de las mujeres participantes.

Además, ambas entidades constituirán una comisión mixta de seguimiento encargada de evaluar la evolución del convenio y los resultados obtenidos, reforzando así el compromiso con la mejora continua de esta iniciativa.

La alianza contempla la contratación de al menos cuatro mujeres y desarrollará acciones de formación y sensibilización en igualdad y diversidad dirigidas a su plantilla

Claves del convenio

Esta colaboración se enmarca en la estrategia que desarrolla el Cabildo de La Palma para ofrecer una atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género. La institución dispone de la Oficina Insular para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que presta atención social, psicológica y jurídica especializada, además de recursos como los centros de acogida, el servicio de teleasistencia móvil y la coordinación con el Gobierno de Canarias a través del Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (D.E.M.A.).

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Con este convenio, el Cabildo continúa fortaleciendo la implicación del tejido empresarial en la lucha contra la violencia de género, impulsando oportunidades laborales que favorecen la autonomía económica, la recuperación personal y la construcción de nuevos proyectos de vida para las mujeres que han sufrido esta realidad.