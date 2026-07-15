Tazacorte, epicentro del día del orgullo LGTBI con Mel Ömana

Tazacorte volverá a ser el sábado 25 de julio el principal punto de encuentro de la diversidad y la reivindicación en La Palma con la celebración de Orgullo Chiquito LGTBIQ+, una cita que combinará activismo, cultura y música para convertir al municipio en el epicentro del orgullo en la Isla.

Impulsado por Violetas LGTBIQ+ La Palma y el Cabildo, con la colaboración del colectivo Fogalera y el Ayuntamiento de Tazacorte, el encuentro reunirá durante toda la jornada una amplia programación dirigida a reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ+ y promover una sociedad más inclusiva.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la actuación de Mel Ömana, que encabezará el cartel musical tras participar recientemente en las celebraciones del Orgullo de Madrid. La artista regresa así a La Palma para protagonizar una de las actuaciones más esperadas de la jornada, consolidando su vínculo con un evento del que ya formó parte en anteriores ediciones.

Al finalizar la manifestación tendrá lugar la lectura del pregón en el municipio palmero

El programa arrancará a las 18.00 horas con la tradicional manifestación por los derechos LGTBIQ+, que recorrerá las calles del histórico «París Chiquito» desde la Plaza del Morro hasta el Balcón de Ana Dora. La marcha estará acompañada por música, animación y la participación de colectivos, asociaciones y establecimientos del municipio, convirtiendo el recorrido en una gran celebración de la igualdad, el respeto y la diversidad.

Al finalizar la manifestación tendrá lugar la lectura del pregón, que este año correrá a cargo de Natalio Cruz Duque, seguida del manifiesto del Orgullo. Ambos actos pondrán el acento en la importancia de la visibilidad, la libertad y la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, especialmente en entornos donde todavía persisten situaciones de discriminación.

La jornada continuará con una intensa programación cultural y musical. Además de MelÖmana, subirán al escenario Christian Delgado y artistas como La Mirris, DMC Selectora, Elvira, MÄRE y Magas y Vagueantes, ofreciendo un recorrido por la música urbana, la electrónica, el techno, los ritmos tropicales y las sesiones de vinilo.

Durante la celebración también se entregarán los premios del II Concurso de Relato Breve Yeleina Acosta, que este año ha alcanzado un récord de participación.