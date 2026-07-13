Canarias protege la versión herreña de un juego autóctono que estuvo a punto de desaparecer: el juego del palo estilo Quintero

El Gobierno de Canarias declara Bien de Interés Cultural (BIC) al juego del palo estilo Quintero de El Hierro en la categoría de juegos y deportes autóctonos. Esta manifestación lúdica proviene de las enseñanzas del histórico maestro Juan Francisco 'Piloto' Quintero Zamora (nacido en El Pinar en 1871), quien le dio nombre a la corriente herreña.

Juan Cabrera Machín, vecino de El Pinar, fue uno de los alumnos de 'Piloto' -junto a Eloy Quintero- y quien mantuvo viva la tradición hasta enseñársela a sus nietos. Uno de ellos, David Morales Cabrera, se siente "muy orgulloso por este reconocimiento. Sobre todo porque sirve para recordar a mi abuelo", declara.

Morales Cabrera explica que el juego del palo estilo Quintero es "una forma de defensa personal con un palo. Se diferencia del resto de estilos canarios por la manera de sujetar el palo, atacar y defender". Esta práctica estaba ligada a los pastores, quienes la empleaban para la defensa de su terreno de pastoreo y su ganado. "Mi abuelo era pastor y primero lo aprendió para sí mismo.

Luego lo enseñó a uno de mis tíos y más tarde pasó a nosotros. Durante mucho tiempo solo estuvo dentro del núcleo familiar", recuerda. A la hora de definirlo, destaca que es algo muy visual. "Con palabras es muy difícil describirlo. El estilo Quintero cambia el agarre, los ataques y las defensas, pero todas las Islas tienen su manera de jugar al palo", sostiene.

Al borde de la desaparición

Durante la década de los 80 del siglo XX, el juego del palo estilo Quintero estuvo al borde de la desaparición. "Recuerdo que cuando era un niño, vinieron unos investigadores de la Universidad de La Laguna preguntando por este estilo y mi abuelo no quería decir que él lo conocía. En aquella época era un conocimiento muy reservado. Los antiguos pastores lo usaban para defenderse y proteger al ganado, por lo que preferían no reconocer que sabían la técnica", confiesa.

Tiempo después, en una segunda visita de los laguneros, "mi abuelo aceptó transmitir lo que sabía y ahí comenzó la recuperación", añade Morales, quien reconoce que tuvieron que convencerlo.

El estilo del juego del palo Quintero está ligado al municipio de El Pinar. Allí es donde continúa la tradición y la enseñanza de esta modalidad, aunque el nieto de Cabrera admite que "es complicado continuar. De 20 niños, quizás solo siguen dos. Hoy en día tienen muchas distracciones y competir con las nuevas tecnologías, por ejemplo, es muy difícil". Existe una escuela dirigida por Juani Quintero, muy implicado en la enseñanza de este juego en el municipio. También hubo intentos de extender la práctica por el resto de territorios de El Hierro con visitas a los centros educativos de Valverde o Frontera.

Morales Cabrera espera que la declaración del juego del palo estilo Quintero como BIC "ayude a mantener viva esta tradición, igual que ocurre con la lucha canaria o el garrote. Sería una pena que desapareciera porque forma parte de nuestra identidad", añade.

Expediente sólido

El Cabildo de El Hierro propuso la declaración del juego del palo estilo Quintero como BIC en agosto de 2024. El Gobierno de Canarias destaca la solidez del expediente que se basa "en una rigurosa base científica con informes favorables de la Universidad de La Laguna (ULL), de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC) y el servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria, entre otras instituciones.

La consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, asegura que "este reconocimiento es clave para conservar nuestras tradiciones locales como parte de la identidad del pueblo herreño". Destaca que con la declaración BIC, este juego cuenta con "la máxima protección jurídica", lo que facilitará el desarrollo de "políticas públicas orientadas a evitar su desaparición a través de la preservación, promoción y divulgación".

La base del juego del palo

La práctica se basa en el juego del palo, una técnica de tanteo en la que se lanzan golpes laterales descendentes hacia los costados del contrario, quien los repele con golpes laterales ascendentes. Los movimientos exigen una sincronización constante entre la mano y el pie más adelantados, obligando a los jugadores a mudar las manos de forma alternativa y dirigir la 'punta' hacia el oponente. Aunque el fin actual es amistoso, cada acción busca abrir la guardia del rival simulando un desarme.

En este sentido, debido a este enfoque de combate real, esta actividad estuvo tradicionalmente limitada a ámbitos cerrados y familiares, utilizándose como método de entrenamiento, enseñanza o intercambio controlado entre jugadores conocidos. Se trata de un juego que busca aportar al practicante una capacidad real de defensa y de respuesta ante un ataque con otro palo.