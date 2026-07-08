La Palma invierte más de dos millones para evitar pérdidas de agua en uno de los mayores canales de la Isla

La Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma trabaja en la mejora del Canal General La Palma I, una infraestructura hidráulica clave para el transporte de agua en la Isla Bonita de 64 kilómetros de extensión. La actuación cuenta con una inversión de más de dos millones de euros y tiene como objetivo reducir las pérdidas mediante el suministro de tuberías, que permitirán al Consejo Insular de Aguas acometer el entubado y reparación de diferentes tramos del canal.

El proyecto se desarrollará en un tramo de seis kilómetros entre Barlovento y Fuencaliente, dentro de una red esencial para garantizar el aprovechamiento de los recursos hídricos insulares. La intervención busca mejorar la eficiencia del sistema, limitar fugas y reforzar la seguridad hídrica de la Isla, especialmente en un contexto en el que la gestión del agua se ha convertido en una prioridad para las administraciones públicas.

Una vez recibidas y acopiadas las tuberías suministradas por la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, el Consejo Insular de Aguas de La Palma procederá a utilizarlas para acometer las obras de entubado y reparación de los tramos previstos. Este organismo tiene un papel central en la planificación, ordenación y gestión del agua en La Palma, donde el recurso depende de una red compleja de captaciones, balsas, canales, conducciones y sistemas de distribución.

Con esta inversión, La Palma avanza en la modernización de sus infraestructuras hidráulicas y en la reducción de pérdidas de agua. La intervención permitirá aprovechar mejor un recurso escaso y esencial, reforzar la seguridad hídrica insular y mejorar la capacidad de respuesta de la Isla ante los retos derivados de la escasez, el cambio climático y los daños ocasionados por fenómenos naturales como el volcán Tajogaite.

En determinados sistemas municipales, el menoscabo en las redes de abastecimiento urbano puede superar el 50% del agua distribuida. Esto significa que, en algunos casos, de cada dos litros que se incorporan a la red, uno se pierde antes de llegar al consumidor. De media insular, según los datos del Plan Hidrológico vigente, el 37% del agua incorporada para el abasto público no se registra.

Las causas

Estas pérdidas responden a diferentes causas. Entre ellas se encuentran las fugas físicas provocadas por el mal estado u obsolescencia de tuberías y acometidas, las aparentes vinculadas a contadores antiguos o consumos no medidos, y las filtraciones o evaporación en infraestructuras de transporte abiertas o expuestas. A todo ello se suma el impacto de la erupción del Tajogaite, que destruyó y sepultó tramos clave de la red hidráulica insular y encareció su mantenimiento.

En este contexto, actuar sobre infraestructuras estratégicas como el Canal General La Palma I resulta fundamental para mejorar la eficiencia del sistema. La incorporación de nuevas conducciones permitirá reducir filtraciones y pérdidas en una red que cumple un papel esencial para el equilibrio hídrico de la Isla, tanto en el abastecimiento como en la distribución de recursos hacia diferentes zonas del territorio.

El Canal General LP-II es la infraestructura hidráulica de transporte de agua más importante de la vertiente oeste de la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Transcurre principalmente por el tramo Garafía-Tijarafe, conectando el norte de la isla con el suroeste, llegando hasta Los Llanos de Aridane: Cuenta con una extensión total de 64,73 kilómetros, transporta el agua en alta por gravedad aprovechando el relieve insular. Recoge los recursos hídricos acumulados en las balsas y galerías del norte y los distribuye a los usuarios finales mediante bajantes de propiedad privada.

Recuperación tras la erupción

La actuación se enmarca en el primer eje de un programa que está orientado a la recuperación del entorno socioeconómico y ambiental de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma tras la erupción volcánica. Cuenta con una subvención directa del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destaca la importancia de contar con financiación del Estado para sacar adelante proyectos esenciales destinados a la recuperación y mejora de infraestructuras básicas tras los efectos de la erupción del volcán Tajogaite. Explica que "esta actuación forma parte del acuerdo canalizado a través de la Reserva Mundial de la Biosfera para la reconstrucción de La Palma, un programa que contempla alrededor de 140 proyectos". Rodríguez subraya que esta intervención "no se trata de una simple adquisición de tuberías", sino de una inversión estructural destinada a mejorar una infraestructura básica para la Isla.

Por su parte, el director insular de la Administración General del Estado en La Palma, Carlos García, pone en valor el respaldo del Gobierno de España a La Palma y considera que esta actuación es un ejemplo del trabajo coordinado entre administraciones. Para García, "la cooperación institucional permite ejecutar proyectos que repercuten directamente en la mejora de la calidad de vida de la sociedad palmera".