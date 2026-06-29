Garafía ‘enfría el vino’ para una nueva edición de Ecoluna

A más de 2.000 metros de altitud, donde el cielo de La Palma se encuentra con el paisaje volcánico, los mejores vinos ecológicos de Canarias volverán a medirse en una cita que ya se ha consolidado como referencia para el sector vitivinícola del Archipiélago. La Villa de Garafía ultima estos días los preparativos para celebrar la séptima edición de Ecoluna, el concurso regional que reconoce la excelencia de los vinos elaborados bajo criterios de certificación ecológica.

El próximo 3 de julio tendrá lugar la sesión de cata que determinará el palmarés de esta edición. Por segundo año consecutivo, el prestigioso Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos será el escenario elegido para esta fase decisiva, un enclave singular que aporta un valor diferencial al certamen. En esta edición participan vinos ecológicos amparados por alguna de las diferentes Denominaciones de Origen Protegido de Canarias. La valoración correrá a cargo de un panel de catadores y catadoras procedentes de distintos puntos del archipiélago, una composición que busca garantizar una evaluación plural y representativa de las diferentes muestras presentadas.

Una cita pionera en Canarias

El fallo del jurado se dará a conocer al día siguiente, 4 de julio, durante un acto público que comenzará a las 12:00 horas en el Mercadillo Villa de Garafía, ubicado en el Centro de Promoción Agraria de San Antonio del Monte. Será entonces cuando se entreguen las medallas Gran Oro, Oro y Plata, además del premio a la Mejor Imagen y Presentación. El momento más esperado llegará con la proclamación del Mejor Vino Ecológico de Canarias Ecoluna 2026, la máxima distinción del concurso, que reconoce a la bodega ganadora con un premio económico de 300 euros.

Desde su creación, Ecoluna se ha convertido en un certamen pionero en Canarias por su apuesta exclusiva por la producción ecológica. Su principal objetivo es impulsar la elaboración de vinos certificados, visibilizar el compromiso de las bodegas con una viticultura respetuosa con el medio ambiente y fomentar, al mismo tiempo, la cultura del vino desde una perspectiva de consumo responsable. El alcalde de la Villa de Garafía, José Ángel Sánchez, destaca la evolución que ha experimentado el concurso y el papel que desempeña tanto para el municipio como para el conjunto del archipiélago.

«Ecoluna ya es una cita ineludible en el calendario vitivinícola de Canarias. Volver a celebrar la cata en el Roque de los Muchachos por segundo año es un orgullo y un privilegio que aporta un valor añadido incalculable a nuestro concurso. Quiero agradecer el inmenso esfuerzo de las bodegas por apostar por una agricultura respetuosa con nuestro entorno, y animar a todos a que nos acompañen el día 4 en San Antonio del Monte para celebrar juntos la extraordinaria calidad de nuestros vinos ecológicos».

Noticias relacionadas

La organización del certamen cuenta con la colaboración del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y de la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico y Social de La Palma (SODEPAL), entidades cuyo respaldo contribuye a reforzar el prestigio y la proyección de los vinos ecológicos de Canarias. n