La Gomera pone en el ‘escaparate’ belga su amplia oferta de turismo activo

La Gomera continúa reforzando su posicionamiento como uno de los principales destinos de turismo activo y de naturaleza de Canarias con una nueva acción de promoción internacional. La Isla ha incorporado su renovada oferta de rutas de senderismo y cicloturismo al portal belga RouteYou, una de las plataformas europeas de referencia para la planificación, consulta y difusión de actividades al aire libre, con una amplia comunidad de usuarios interesados en descubrir destinos sostenibles a pie o en bicicleta. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de internacionalización del destino, orientada a consolidar la presencia de La Gomera en mercados europeos con una elevada demanda de experiencias vinculadas a la naturaleza y al deporte al aire libre, como es el caso de Bélgica.

La consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, destacó que esta incorporación supone «un paso más» en la hoja de ruta para fortalecer la proyección exterior de la Isla. «Estar presentes en una plataforma especializada como RouteYou nos permite acercar la oferta de La Gomera a un público que busca destinos auténticos, sostenibles y con propuestas bien estructuradas para disfrutar del territorio», afirmó. El turismo activo se ha convertido en uno de los segmentos con mayor potencial para La Gomera, gracias a unas condiciones naturales privilegiadas que permiten practicar senderismo y ciclismo durante todo el año. Su singular orografía, la riqueza paisajística, la red de caminos tradicionales y la diversidad de espacios naturales convierten a la Isla en un destino atractivo para quienes buscan experiencias en contacto directo con el entorno, generando además un perfil de visitante comprometido con la sostenibilidad y con un elevado impacto positivo en la economía local.

En este contexto, la acción promocional refuerza la apuesta del Cabildo por consolidar el producto turístico Cicloturismo: Guía de rutas, una propuesta que reúne una decena de itinerarios adaptados a distintas modalidades de bicicleta, entre ellas montaña, gravel, carretera y bicicletas eléctricas. Las rutas recorren los cuatro puntos cardinales de la Isla, ofreciendo a residentes y visitantes la posibilidad de descubrir la diversidad geográfica y paisajística de La Gomera desde una perspectiva activa, sostenible y respetuosa con el medio natural. «La Gomera cuenta con unas condiciones excepcionales para el cicloturismo y el senderismo. Nuestra orografía, la variedad de paisajes y la autenticidad de nuestros caminos convierten a la isla en un destino idóneo para quienes desean vivir experiencias activas en contacto directo con la naturaleza», subrayó Méndez. Las nuevas rutas ya pueden consultarse en el perfil La Gomera - Islas Canarias dentro de RouteYou, donde senderistas y cicloturistas disponen de información detallada para planificar sus recorridos por la Isla. Además, la plataforma facilita el acceso a la web oficial de promoción turística de La Gomera, en la que se recopilan los principales recursos, servicios y propuestas para organizar una estancia en el destino.