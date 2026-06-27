Más de 200 menores se ‘alistan’ en el Campamento de Verano El Cedro en La Gomera

El Cabildo de La Gomera pone en marcha una nueva edición del Campamento de Verano El Cedro, una de las iniciativas socioeducativas más emblemáticas de la Isla, que se desarrollará entre el 29 de junio y el 31 de julio en pleno corazón del Parque Nacional de Garajonay. Más de 200 participantes divididos en grupos de entre 10 y 15 años, participarán en esta experiencia que combina educación en valores, sostenibilidad ambiental y fomento de la identidad gomera, en un entorno natural privilegiado.

«Este campamento no es solo una propuesta de ocio estival, sino una herramienta educativa que conecta a los más jóvenes con el territorio, el respeto al entorno y nuestras tradiciones», afirmó el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, durante el desarrollo de la reunión de coordinación mantenida ayer con los padres, madres y tutores legales de los participantes. Por su parte, el consejero insular de Juventud, Guillermo Medina, destacó que «el campamento El Cedro ha evolucionado en los últimos años hacia un formato integral, donde se trabaja la participación juvenil, la prevención de riesgos y el desarrollo personal. Apostamos por una juventud consciente, creativa y comprometida».

Una agenda amplia

Durante cinco semanas, los y las participantes disfrutarán de una programación amplia y adaptada a cada grupo de edad, con actividades de convivencia, senderismo, excursiones por el entorno de El Cedro y el Parque Nacional del Garajonay, gymkanas, kayak, paddle-surf, cine, juegos tradicionales y talleres vinculados al patrimonio natural y cultural de la Isla.

La propuesta incluye, además, dinámicas orientadas al conocimiento de la biodiversidad marina, la limpieza de playas, la sensibilización ambiental, la orientación en la naturaleza, la expresión artística, la música, los bailes urbanos, la ciencia, el movimiento corporal y la participación activa de los menores. También se incorporan actividades relacionadas con los juegos populares y deportes tradicionales, reforzando así el vínculo de los niños y niñas con la cultura canaria y gomera.

El proyecto impulsado desde la institución insular ha sido diseñado para adaptarse a las distintas edades y necesidades de los menores , incluyendo una planificación de comidas estructurada en desayunos, media mañana, almuerzos, meriendas y cenas. Los menús combinan propuestas variadas y equilibradas, con presencia de frutas, lácteos, cereales, pastas, arroces, verduras, legumbres, carnes, pescados y elaboraciones adaptadas a la actividad diaria que se desarrolla en el campamento.