Fabián Chinea Correa critica la negativa del Gobierno Central a recuperar la Capitanía Marítima de La Gomera

El senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea Correa, lamenta la negativa del Gobierno de España a recuperar la plaza de la Capitanía Marítima de La Gomera, vacante desde la jubilación de su anterior responsable en 2021, y ha calificado de "inaceptable" que se pretenda sustituir un servicio esencial para La Gomera mediante la tramitación telemática y desplazamientos esporádicos de personal desde Tenerife.

El Gobierno central no contempla restablecer la situación que existía antes de la jubilación del anterior funcionario

La respuesta remitida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a las preguntas formuladas por Chinea reconoce que no existe actualmente ningún puesto de trabajo adscrito al Distrito Marítimo de San Sebastián de La Gomera y que las funciones se atienden desde la Capitanía Marítima de Tenerife, complementadas con aperturas puntuales de la oficina de la Isla y atención a distancia. Para el senador gomero, esta solución "demuestra un profundo desconocimiento de la realidad de una isla como La Gomera y de las necesidades de los profesionales vinculados al sector marítimo", añadiendo que "los pescadores, los propietarios de embarcaciones y todos los colectivos que usan habitualmente los servicios de la Capitanía Marítima merecen una atención estable y presencial", denuncia Chinea.

"Esta situación de dejadez demuestra un profundo desconocimiento de la realidad de una isla como La Gomera y de las necesidades de los profesionales vinculados al sector marítimo" Fabián Chinea — Senador de ASG

"Esta no es la manera de atender las necesidades de los gomeros"

Para el senador de ASG, "no puede ser que la respuesta del Estado a los gomeros sea que hagan los trámites por internet o que esperen a que alguien se desplace desde Tenerife". Sobre esta cuestión, Chinea recordó que fue precisamente para conocer las consecuencias económicas y sociales derivadas de la falta de personal en la oficina de La Gomera por lo que formuló varias preguntas al Ejecutivo, cuya respuesta confirma ahora que el Gobierno central no contempla restablecer la situación que existía antes de la jubilación del anterior funcionario. "Esta no es la manera de defender a nuestros pescadores, ni de atender las necesidades de los gomeros y las gomeras. La insularidad no puede convertirse una vez más en una excusa para recortar servicios", añade el senador.

El gomero Fabián Chinea en una comparencia en el Senado. / E.D.

Habrá nuevas peticiones

El representante de ASG en la Cámara Alta asegura que seguirá trabajando para revertir esta situación y lograr que la plaza vuelva a cubrirse, "tal y como se venía haciendo hasta que quedó vacante", al considerar que se trata de un servicio imprescindible para garantizar una atención adecuada a los ciudadanos y a los sectores vinculados al mar. Asimismo, Chinea anuncia la presentación de nuevas iniciativas parlamentarias para conocer si el Gobierno tiene previsto rectificar su posición y proceder a la cobertura de la plaza, con el objetivo de recuperar una atención presencial permanente y reforzar los servicios que presta la Capitanía Marítima en La Gomera. "Los gomeros no pueden ser ciudadanos de segunda ni conformarse con soluciones provisionales. Lo que necesita nuestra isla es que el Ministerio de Transportes cumpla con sus obligaciones y garantice unos servicios públicos dignos y acordes con la realidad de un territorio con una importante actividad marítima", concluyó.