La CNN se fija en esta pequeña isla canaria donde aún se respira tranquilidad

Canarias podría ser considerada un paraíso en mitad del Atlántico. Unos pequeños trozos de tierra en los que el verde de la naturaleza se mezcla con el azul del cielo y el mar dando vida a un archipiélago que atrae a millones de visitantes cada año.

De hecho, son muchas las voces que hablan de sobrepoblación y turismo masificado, pero aún queda espacio para el relax y la tranquilidad en aquellos espacios en los que el turista aún llega a cuentagotas. Es posible que, precisamente, ese sea el encanto que la CNN haya encontrado en una de las islas, dedicándole un reportaje en su sección de Viajes.

La isla afortunada, que ha dejado prendada a la edición en español del medio, no es otra sino El Hierro.

Un turismo diferente

En esta isla canaria, el turismo se vive muy diferente a lo que puede encontrarse en las capitalinas, permaneciendo "relativamente al margen de la afluencia turística masiva", apunta el reportaje.

Un paisaje de El Hierro. / E. D.

Y, entre las posibles causas de ello destaca "las escasas atracciones turísticas convencionales". "En la isla no existen grandes complejos hoteleros ni vuelos directos procedentes del exterior del archipiélago", aclara la publicación. Un hecho que hace que quien visite El Hierro lo haga buscando una experiencia excepcional, alejada del turismo masivo de sol y playa. Y, sobre todo, buscando el contacto local. Por ello, la recomendación es clara: antes de usar un móvil para orientarte, "es mucho más eficaz solicitar indicaciones a los lugareños que juegan al dominó en las tabernas".

Una isla remota con 1.000 volcanes

En la publicación de la CNN también destacan su belleza natural, esculpida por los más de 500 cráteres abiertos y otros 300 cubiertos por flujos de lava, que le han dado el nombre de "la isla de los 1.000 volcanes".

Una isla volcánica en la que "místicos bosques perennes flotan entre las nubes, mientras que, en las profundidades, aguas turquesas flanqueadas por acantilados de un negro azabache rompen contra la costa", describe la CNN.

Panorámica de Valverde. / E. D.

En los confines del mundo

Además, recuerda que en la antigüedad, se considera que El Hierro era "el confín más occidental del mundo conocido", siendo la última isla que avistó Cristóbal Colón en su viaje al Nuevo Mundo en 1492.

Sin duda, un claro ejemplo de que El Hierro ha dejado huella en el prestigioso medio de comunicación.