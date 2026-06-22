Los Llanos de Aridane inicia la consulta pública para un nuevo Plan General adaptado a la erupción

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha iniciado el proceso de consulta pública previa para la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación (PGO), un documento considerado clave para definir el modelo de crecimiento y desarrollo del municipio en las próximas décadas. Esta nueva planificación tiene muy en cuenta las alteraciones que se han dado sobre el terreno debido a la erupción del volcán Tajogaite. Con la apertura de esta fase participativa, vecinos, colectivos, profesionales y entidades tendrán la oportunidad de trasladar sus propuestas, sugerencias y observaciones antes de que el documento continúe avanzando en su tramitación administrativa.

La apertura de esta consulta representa uno de los hitos más importantes para el futuro de Los Llanos de Aridane, ya que el nuevo PGO establecerá las bases de la planificación urbanística, social y económica del municipio. Entre otros aspectos, el documento abordará cuestiones fundamentales relacionadas con el acceso a la vivienda, la movilidad urbana, la mejora de los servicios públicos, la creación y conservación de espacios libres, el impulso a la actividad económica y la protección del territorio.

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, destaca la importancia de incorporar la participación ciudadana desde las primeras etapas del procedimiento para garantizar que el nuevo planeamiento responda a las necesidades reales del municipio.

Clave para el futuro de Los Llanos

"El PGO es uno de los documentos más importantes para el futuro del municipio, porque ordena cuestiones que afectan directamente a la vida diaria de las personas. Esta consulta pública sirve para escuchar desde el principio y para que el nuevo Plan General nazca con una mirada más cercana a la realidad de los barrios y de quienes viven en Los Llanos de Aridane", afirma.

La participación podrá realizarse mediante un formulario habilitado en la página web municipal, aridane.org, donde la ciudadanía podrá presentar sus aportaciones de forma sencilla. Además, el ayuntamiento habilitará un punto presencial de información con el objetivo de facilitar el acceso al proceso participativo y garantizar que todas las personas interesadas puedan conocer los detalles de la iniciativa y formar parte de ella.

"Esta consulta pública sirve para escuchar desde el principio y para que el nuevo Plan General nazca con una mirada más cercana a la realidad de los barrios y de quienes viven en Los Llanos de Aridane" Javier Llamas — Alcalde de Los Llanos de Aridane

Un nuevo inicio para la planificación urbanística

El consistorio recuerda que este nuevo procedimiento se pone en marcha después de que la anterior tramitación del Plan General quedara sin efecto al superarse los plazos máximos establecidos por la legislación de evaluación ambiental. Ante esta situación, el grupo de gobierno ha optado por iniciar un nuevo expediente que permita dotar al proceso de mayores garantías jurídicas y administrativas, además de adaptarlo a la realidad actual del municipio.

Esta nueva hoja de ruta busca responder a los cambios experimentados por Los Llanos de Aridane en los últimos años y ofrecer un marco de planificación actualizado, capaz de dar respuesta a los desafíos presentes y futuros del territorio.

Imagen de archivo en la que una persona observa la erupción del Tajogaite. / Andrés Gutiérrez

Un plan adaptado a la realidad tras la erupción de 2021

Uno de los aspectos más relevantes del futuro Plan General será su adaptación al escenario surgido tras la erupción volcánica de 2021, un acontecimiento que transformó de manera profunda la realidad física, social y económica de Los Llanos de Aridane y del conjunto del Valle de Aridane.

El nuevo documento de ordenación pretende convertirse en una herramienta estratégica para afrontar los retos derivados de esta nueva situación, aportando seguridad jurídica y certezas tanto a la ciudadanía como a las empresas, las administraciones públicas y las familias afectadas por las modificaciones producidas en el territorio.

La concejala de Urbanismo, Tamara Acosta, subraya que el municipio afronta "una etapa decisiva en la que resulta imprescindible contar con una planificación moderna, flexible y ajustada a las necesidades actuales".

"Los Llanos de Aridane ha cambiado y necesita una planificación clara, útil y segura. Este documento debe ayudarnos a ordenar el presente y a tomar mejores decisiones para los próximos años", señala Acosta.

"El municipio afronta una etapa decisiva en la que resulta imprescindible contar con una planificación moderna, flexible y ajustada a las necesidades actuales" Tamara Acosta — Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane

Con la apertura de esta consulta pública, el ayuntamiento da el primer paso para diseñar un nuevo modelo territorial que permita afrontar con mayores garantías los desafíos del futuro, incorporando la visión de la ciudadanía en un proceso que marcará el desarrollo de Los Llanos de Aridane en los próximos años.