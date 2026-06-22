El Cabildo de La Gomera invierte más de dos millones de euros en la lucha contra especies invasoras
La institución insular ha ejecutado un centenar de intervenciones sobre 167 hectáreas para proteger la biodiversidad de La Gomera frente a especies invasoras
J.D.
El Cabildo de La Gomera ha destinado durante los tres últimos años una inversión global que supera los dos millones de euros para el desarrollo de actuaciones de control, eliminación y seguimiento de especies exóticas invasoras en distintos puntos de la Isla. En total, se han ejecutado más de un centenar de intervenciones en zonas determinadas por la afección de estas especies, con trabajos sobre 167 hectáreas.
El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, subrayó que estas actuaciones "forman parte de una estrategia continuada de protección del territorio y de la biodiversidad insular", especialmente en espacios sensibles, barrancos, márgenes de vías, senderos, áreas de transición y enclaves con alto valor ecológico.
Una amenaza para el medioambiente
"Las especies exóticas invasoras suponen una amenaza directa para nuestros ecosistemas, porque compiten con la vegetación autóctona, alteran los hábitats y dificultan la regeneración natural. Por eso, desde el Cabildo mantenemos una planificación periódica, con campañas de eliminación, repasos y seguimiento técnico, que permite actuar sobre los focos existentes y reducir el riesgo de expansión", afirmó Curbelo.
"Desde el Cabildo mantenemos una planificación periódica, con campañas de eliminación, repasos y seguimiento técnico, que permite actuar sobre los focos existentes y reducir el riesgo de expansión"
El presidente insular puso en valor el trabajo realizado por los equipos técnicos y las cuadrillas de campo, así como la coordinación con medios especializados para intervenir en zonas de difícil acceso. "Es un trabajo constante, minucioso y sostenido en el tiempo. Cada intervención contribuye a preservar la singularidad ambiental de La Gomera y a proteger un patrimonio natural que es parte esencial de nuestra identidad", añadió.
Uso de medios especializados
Las actuaciones desarrolladas han incluido labores de prospección, delimitación de focos, retirada manual y mecánica, desbroce, arranque, corte selectivo, embolsado, acopio controlado, gestión de restos vegetales, astillado, evacuación de biomasa y repasos posteriores en zonas ya tratadas. En los enclaves con mayor dificultad orográfica se han empleado medios especializados, incluidos trabajos verticales y apoyo para la retirada de restos en áreas de pendiente o acceso complejo.
Entre las especies objeto de control se encuentran el rabo de gato, además de otras especies invasoras como jaragán, espumadera, oreja de gato, crásula rosada, tritonia, tunera, pampas, yerba doncella, piteras, acacias, eucaliptos y otros focos localizados durante las labores de campo.
En el caso de los trabajos de control de rabo de gato desarrollados entre abril de 2024 y marzo de 2025, se actuó sobre 134,03 hectáreas de área de influencia, con retirada de material vegetal y semillas para evitar su rebrote y dispersión. Estas labores se concentraron principalmente en manchas localizadas en el municipio de San Sebastián de La Gomera, aunque también se realizaron visitas y actuaciones en otros municipios como Hermigua y Valle Gran Rey.
Actuaciones en el Garajonay
Asimismo, en el ámbito del Parque Nacional de Garajonay y sus zonas de influencia se han ejecutado actuaciones de conservación de la biodiversidad terrestre mediante el control de especies exóticas invasoras en 33,57 hectáreas. Los trabajos se distribuyeron por enclaves como Infante-Guadiana, Las Mimbreras, Los Barranquillos, El Cedro, Degollada Negrín, Riachuelo de El Cedro, Meriga, El Bailadero, Pajarito-Lajugal, Laguna Grande, Las Tajoras, Juego de Bolas y Andenes de Alojera.
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