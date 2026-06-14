Así se preparan en las Islas Verdes para prevenir los incendios

Los montes de las Islas Verdes están en situación de alerta. En realidad, el aviso se extiende para toda Canarias, pero el estado en el que se encuentran los perímetros forestales de La Palma, La Gomera y El Hierro han obligado a los cabildos a ajustar los tiempos de respuesta ante la aparición del fuego. Y es que más de 800 personas están atrincheradas para hacer frente a cualquier amenaza. Los presidentes insulares Sergio Rodríguez, Casimiro Curbelo y Alpidio Armas han hecho los deberes y ahora sólo hay que pedir «máxima cautela» para no tener que lamentar incidencias de gravedad. Además, hay que contar con los refuerzos de la consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias que durante esta campaña va a disponer de 2.556 efectivos [el año pasado se movilizaron a 2.100], 19 helicópteros, 250 vehículos terrestres y 23 drones, algunos de ellos operando en localizaciones palmeras, gomeras y herreñas. Si es necesario, estos medios saltarán de isla en isla en función de la emergencia que se declare. Tampoco hay que olvidar la labor que realizan los integrantes de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con base en Tenerife y Gran Canaria cuando el panorama se descontrola y el peligro sube de nivel.

Los incendios se apagan en verano, pero se generan en invierno. Esa frase tiene más años que Matusalén. La Palma, La Gomera y El Hierro, al igual que el resto del Archipiélago, están en alerta ante la inminente llegada del periodo de los fuegos forestales. La tarea está hecha, ahora sólo hay que extremar las precauciones

¿Cuánto dura la campaña?

Se inició el pasado 1 de junio y va a estar activa hasta el próximo mes de octubre. La Gomera, por ejemplo, alargará este dispositivo hasta el 31 de octubre, dos semanas más que El Hierro. El motivo para ampliar la vigilancia son los picos de calor que se alargan hasta las primeras semanas del otoño. El año pasado los meses de septiembre, octubre y noviembre fueron calificados como «muy cálidos», con unos registros de temperaturas medias en el Archipiélago de 21,3º C. Esto supuso acumular una anomalía térmica de +0,9º C en septiembre [el más cálido desde 1961] y de +0,8º C en noviembre. Con este panorama es normal que los recursos insulares no se desactiven al cierre del verano.

"Este despliegue no puede relajarse: el cambio climático trae veranos más calurosos y con ello más riesgo de fuego en los montes, así que el trabajo va en tres frentes: concienciación ciudadana, prevención y vigilancia, y preparación para responde" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

Cómo se están preparando en La Palma

Las áreas que gestionan Darwin Rodríguez y Mónica Gómez han diseñado un plan contraincendios que cuenta con más de 460 efectivos, medio centenar de recursos terrestres y cinco helicópteros. La lista de aliados está compuesta por personal del Cabildo de La Palma, EIRIF, BRIF y del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. También se echaría mano, si fuera necesario, de Bomberos Voluntarios de La Palma y de colaboradores de la Asociación Medioambiental Sin Suela. Dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica aguardarán en la base de Puntagorda cualquier novedad y tres del Gobierno de Canarias permanecerán en las instalaciones aeroportuarias de Villa de Mazo. Algunas de las partidas recogidas en el 1,3 millones de euros del presupuesto de 2026 para seguridad y emergencias están destinadas directamente a reforzar la acción de los recursos que intervienen en la extinción de incendios.

Un operario de la EIRIF desciende de un helicóptero durante un simulacro. / Andrés Gutiérrez

2,5 millones cuesta el operativo de La Gomera

La campaña anual del Cabildo colombino cuesta 2,5 millones de euros y está compuesta por más de 200 profesionales. La respuesta aérea llegará a través de dos unidades especializadas y las tareas en tierra se las repartirán una veintena de vehículos con características adaptadas a las condiciones orográficas. Antes de que arrancara la temporada hace dos semanas ya se habían intensificados las labores de limpieza en barrancos, perímetros sensibles y en distintas parcelas de interfaz localizadas entre el monte y la población, centrando todos los esfuerzos, en puntos críticos de San Sebastián de La Gomera, Valle Gran Rey, Vallehermoso y Hermigua. Al igual que ocurrió en 2025, la institución insular volverá a recurrir a labores de vigilancia área por medio de drones y al uso de balsas portátiles que se ubicarían en las coordenadas próximas a los puestos de mando avanzados desde donde operarían los medios de emergencia.

"Volvemos a situar la prevención, la coordinación y la respuesta rápida como prioridades absolutas para proteger nuestros montes, nuestros caseríos y uno de los patrimonios naturales más importantes del mundo como es el Parque Nacional de Garajonay" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

Los tres cabildos alargarán el periodo de riesgo por fuego hasta el próximo mes de octubre

Más de 800 personas están activadas enLa Palma, La Gomera y El Hierro en esta campaña

Varios de los 23 drones «reclutados» por el Gobierno de Canarias para labores de prevención operarán en las Islas Verdes

El Hierro mejora los recursos del pasado año

El dispositivo que se ha ideado alrededor de la Campaña de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de 2026 tiene los ojos abiertos como platos ante la amenaza que supone la gran acumulación de material combustible vegetal en los bosques. Y es que después de un invierno de fuertes aguaceros, llega el periodo más crítico del año debido a las temperaturas extremas. El plan del Cabildo herreño se organiza a partir de más de 150 personas, casi una treintena de vehículos [cuatro autobombas URO, seis unidades con una capacidad de 450 litros de agua, 11 unidades de refuerzo, dos vehículos RIF, cinco ligeros, uno de logística y un tractor] y dos helicópteros [GES y EIRIF con base en la Isla]. En 2025, la principal amenaza se desencadenó en un punto de La Asomada y San Andrés donde se quemaron alrededor de 9,5 hectáreas de un terreno forestal.

Un integrante de la EIREF realiza un cortafuegos. / Andrés Gutiérrez

"Conocemos nuestro territorio y hemos integrado a todos los organismos implicados para que el dispositivo tenga las garantías suficientes ante cualquier eventualidad, potenciando la coordinación con el objetivo de mejorar en eficacia y eficiencia a la hora de proteger nuestro medio natural" Alpidio Armas — Presidente del Cabildo de El Hierro

Alerta máxima en los montes de la provincia occidental

La situación en La Palma, La Gomera y El Hierro es un calco de lo que ocurre en otras islas como Tenerife y Gran Canaria: después de un invierno generoso en lluvias los montes se han convertido en un escenario "altamente peligroso" para lidiar con las jornadas de calor. Los responsables de las tres instituciones reclaman una y otra vez "precaución y atención" ante cualquier situación de riesgo. También se incide en la prevención.

Hay que prevenor antes que 'curar'

El mensaje a la ciudadanía está claro: hay que informar a los recursos contraincendios ante cualquier señal de humo. Nada se deja a la improvisación. Durante el año se realizan cursos de formación y ensayos para hacer frente a los escenarios de peligro: El Hierro ha cerrado 15 contratos más que en 2025 [trece de los cuales son bomberos] y en La Gomera se han invertido más de 8 millones de euros en los dos últimos años en acciones dirigidas a la proyección y conservación del medioambiente, muchas de ellas conectadas con la prevención de incendios forestales. Ayer por la tarde, por citar uno de los últimos casos que se conocen, el Cabildo de El Hierro informó de un vuelo de entrenamiento de un helicóptero del EIRIF sobre un perímetro ubicado en el Llano Guillén, en El Pinar.

Un jefe de una cuadrilla del EIREF da instrucciones a sus hombres antes de un simulacro. / Andrés Gutiérrez

El refuerzo de las nuevas tecnologías

Además de la utilización de drones, cámaras térmicas y sensores de calor, otro de los adelantos tecnológicos que se van a dar estrenar en esta campaña son tres robots no tripulados [valorados en 690.000 euros] adquiridos por la Consejería Transición Ecológica del Gobierno de Canarias para que colaboren en las acciones preventivas que realizan los efectivos de la EIRIF en La Palma, La Gomera y El Hierro. Estas trituradoras y astilladoras de material forestal se pueden desplazar por terrenos que tengan una inclinación de 55 grados: son unas cabras mecánicas para prevenir los incendios.