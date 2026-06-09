El PSOE acusa a Coalición Canaria y PP de obstruccionismo y falta de transparencia en las ayudas del volcán Tajogaite

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por La Palma Alicia Vanoostende ha denunciado este martes [9] el rechazo de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) en el Pleno de la Cámara regionala entregar el listado de beneficiarios de las ayudas por el volcán Tajogaite solicitado por el Grupo Socialista, "a pesar de contar con una resolución vinculante de la Mesa del Parlamento aprobada por unanimidad, que exige a la consejera Nieves Lady Barreto la entrega inmediata de la información".

Vanoostende recordó que lleva varios meses solicitando una información muy sencilla: "Un listado de ayudas públicas financiadas con dinero público", una solicitud ante la que "el Gobierno de Canarias ha hecho lo imposible para evitar darme la documentación”.

Batallas jurídicas

“Han cambiado de argumento, buscado excusas y levantando obstáculos. Han perdido cada una de las batallas jurídicas que han provocado. La Mesa del Parlamento y los servicios jurídicos de la Cámara me dieron la razón.”

La diputada criticó que, a pesar de ello, los dos partidos que sostienen al Gobierno de Canarias han dado su voto a favor de mantener la actitud obstruccionista y la falta de transparencia de la Consejería de Presidencia del Ejecutivo autonómico, con un posicionamiento político que debilita el papel del Parlamento de Canarias como órgano de control del Gobierno.

"Estamos discutiendo sobre el empeño de la consejera Nieves Lady en que nadie sepa lo que están haciendo. Hablamos del respeto a las reglas básicas de la democracia", apostilló Vanoostende.

También recordó que "en cualquier sistema parlamentario serio, el Gobierno responde ante el Parlamento. Y ningún consejero puede decidir qué información conoce la Cámara y cuál se esconde".

"Silencio y opacidad"

La diputada por La Palma lamentó que desde que CC y el PP llegaron al gobierno domina "el silencio y opacidad.... ¿Por qué tanto miedo a la transparencia en la reconstrucción de La Palma?", preguntó.

Vanoostende exigió la entrega inmediata de esos datos, "porque el pueblo tiene derecho a saber y este Parlamento tiene el deber de vigilar. Porque quien actúa correctamente no teme dar cuentas ni entregar la documentación".

Además, señaló que esta votación ha ido más allá del caso del listado de las ayudas, porque esta votación decide "si queremos que el Parlamento conserve su capacidad de controlar al Gobierno o si el Gobierno puede ignorar al Parlamento cuando le venga en gana".

Por último, advirtió que "cuando el Gobierno deja de rendir cuentas, el problema es la salud democrática de las instituciones. En Canarias, con este gobierno, está en riesgo la democracia".