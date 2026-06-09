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El Cabildo de La Palma pone en servicio la nueva pasarela del Barranco de Las Angustias

La infraestructura de madera, que ha supuesto una inversión de más de 170.000 euros, busca garantizar un paso seguro en uno de los enclaves naturales más transitados de la Isla

Sergio Rodríguez, primero por la izquierda, en la pasarella de Las Angustias.

Sergio Rodríguez, primero por la izquierda, en la pasarella de Las Angustias. / E.D.

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Jorge Dávila

Jorge Dávila

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de la Palma culmina la nueva pasarela del Barranco de Las Angustias para mejorar la seguridad de senderistas y visitantes. La infraestructura de madera, ejecutada con una inversión superior a los 170.000 euros en el municipio de Villa y Puerto de Tazacorte, ya se encuentra totalmente operativa y garantiza un paso más seguro en uno de los enclaves naturales más transitados de la Isla. La infraestructura, ya abierta al uso de residentes y visitantes, supone una mejora sustancial en la seguridad, accesibilidad y conectividad de uno de los principales itinerarios de senderismo de la Isla.

Esta actuación resuelve uno de los puntos históricamente más complejos de la red insular de senderos. Con esta intervención, el Cabildo da respuesta a una demanda planteada durante años por senderistas, guías turísticos, empresas de turismo activo, residentes y visitantes, quienes reclamaban una alternativa de paso más segura en una zona de elevada afluencia.

"Una experiencia natural segura"

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destaca que "el senderismo, el disfrute de la naturaleza y el turismo activo constituyen pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de la Isla. Esta actuación representa un avance importante en la mejora de nuestras infraestructuras y en la consolidación de La Palma como destino de referencia para quienes buscan experiencias vinculadas al medio natural".

Un destino emblemático

El Barranco de Las Angustias constituye uno de los accesos naturales más emblemáticos al entorno del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, espacio que recibe cada año miles de visitantes atraídos por sus valores paisajísticos, geológicos y ambientales. La mejora de sus infraestructuras de uso público resulta clave para garantizar una experiencia segura y de calidad, compatible con la conservación del entorno.

"Esta actuación se enmarca en la estrategia insular de mejora de los espacios naturales y de la red de senderos de La Palma, con el objetivo de reforzar la seguridad de las personas usuarias, incrementar la accesibilidad y favorecer un uso ordenado y sostenible de los recursos naturales"

Sergio Rodríguez

— Presidente del Cabildo de La Palma

Un diseño "adaptado" al medio

La nueva pasarela ha sido diseñada para integrarse de forma armónica en el paisaje mediante el empleo de madera tratada y materiales adaptados a las condiciones del barranco. Su instalación elimina la necesidad de realizar cruces en condiciones desfavorables, especialmente durante episodios de caudal o en periodos de mayor afluencia, reduciendo significativamente los riesgos asociados a la orografía del lugar.

Panorámica de una de la pasarela del Barranco de Las Angustias.

Panorámica de una de la pasarela del Barranco de Las Angustias. / E.D.

Sergio Rodríguez subraya que esta actuación se enmarca en la estrategia insular de mejora de los espacios naturales y de la red de senderos de La Palma, con el objetivo de reforzar la seguridad de las personas usuarias, incrementar la accesibilidad y favorecer un uso ordenado y sostenible de los recursos naturales.

Asimismo, el presidente recalca que la obra refleja el compromiso de la Corporación insular con un modelo de desarrollo que combina la protección del patrimonio natural con la mejora de los servicios e infraestructuras destinadas a la ciudadanía y al sector turístico.

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Con la puesta en funcionamiento de esta pasarela, el Cabildo de La Palma continúa avanzando en su hoja de ruta inversora para fortalecer las infraestructuras vinculadas al turismo de naturaleza, apostando por espacios más seguros, accesibles y sostenibles que contribuyan a mejorar la experiencia de quienes visitan y disfrutan de la Isla.

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