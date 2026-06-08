Más de 200 profesionales y dos medios aéreos reforzarán la lucha contra incendios en La Gomera

La Gomera refuerza este año su capacidad de prevención y respuesta frente a los incendios forestales con un operativo integrado por más de 200 efectivos, dos medios aéreos con base en la Isla y una veintena de vehículos especializados. El Cabildo insular ha destinado 2,5 millones de euros a la campaña de prevención y extinción de incendios forestales de 2026, que estará operativa desde este lunes y hasta el próximo 31 de octubre.

El dispositivo, presentado por el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, reúne a personal de distintas administraciones públicas, entidades colaboradoras y colectivos de voluntariado para garantizar una respuesta coordinada ante cualquier emergencia. La campaña pone el foco en la protección de los montes, barrancos y núcleos poblacionales de la Isla, con especial atención al Parque Nacional de Garajonay y a las áreas con mayor riesgo de incendio.

"Volvemos a situar la prevención, la coordinación y la respuesta rápida como prioridades absolutas para proteger nuestros montes, nuestros caseríos y uno de los patrimonios naturales más importantes del mundo como es el Parque Nacional de Garajonay", destacó Curbelo durante la presentación.

Llamamiento a la ciudadanía

Además, hizo un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones durante los meses de mayor riesgo. "Cualquier imprudencia puede desencadenar un incendio con consecuencias muy graves. Pedimos prudencia, sentido común y el cumplimiento de las recomendaciones cuando se activen los protocolos", señaló.

Más medios y vigilancia reforzada

La campaña de 2026 mantiene y consolida los recursos incorporados en años anteriores. El operativo contará con dos medios aéreos, una veintena de vehículos contraincendios, drones para labores de vigilancia y coordinación, así como balsas portátiles que facilitan el abastecimiento de agua a las aeronaves durante las intervenciones.

"Cualquier imprudencia puede desencadenar un incendio con consecuencias muy graves. Pedimos prudencia, sentido común y el cumplimiento de las recomendaciones cuando se activen los protocolos" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

La coordinación de todos los recursos se realizará a través del Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin), que integra a efectivos de diferentes administraciones y organismos bajo un único esquema de actuación basado en criterios de seguridad, eficacia y rapidez de respuesta.

Entre los equipos que forman parte del dispositivo se encuentran los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey y La Gomera, Protección Civil, Ayuda en Emergencias Anaga, Cruz Roja, Tragsa, la EIRIF, la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo, la Fundación de Servicios Generales Sociosanitarios de La Gomera y el Parque Nacional de Garajonay.

Asimismo, se han intensificado las labores preventivas en barrancos, zonas sensibles y áreas de interfaz entre monte y población, especialmente en los municipios de Vallehermoso, Hermigua, Valle Gran Rey y San Sebastián de La Gomera, así como en los caseríos de medianías y zonas altas.

Formación y prevención durante todo el año

La campaña incorpora también un refuerzo de las acciones formativas dirigidas a cuerpos de seguridad, personal técnico y voluntariado, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

El consejero de Emergencias, Héctor Cabrera, recordó que la protección del territorio requiere una implicación conjunta de administraciones y ciudadanía. En este sentido, insistió en la necesidad de mantener limpias las parcelas privadas, crear franjas de seguridad alrededor de viviendas y respetar las indicaciones de las autoridades, especialmente durante episodios de altas temperaturas o viento.

Más de 8 millones invertidos en conservación y prevención

La estrategia insular de prevención de incendios se desarrolla durante todo el año mediante actuaciones de mantenimiento, conservación ambiental y reducción de riesgos. En los dos últimos años, el Cabildo ha destinado más de 8 millones de euros a estas acciones, ejecutando más de 200 actuaciones en distintos puntos de la Isla.

Durante 2025 se completaron importantes proyectos vinculados a la mejora del medio natural y la prevención de incendios, entre ellos la finalización de una iniciativa europea de 700.000 euros para la eliminación del rabo de gato, tratamientos selvícolas en Majona por valor de 360.000 euros, actuaciones en el barranco de Ingenio-Macayo financiadas con 354.000 euros y la mejora del depósito contraincendios de Chipude, con una inversión cercana a los 89.000 euros.

A estas actuaciones se suman los trabajos continuados en barrancos, dotados con una anualidad de 2,5 millones de euros para labores de mantenimiento preventivo y eliminación de especies invasoras, así como el proyecto Replantea, financiado con 1,6 millones de euros procedentes de fondos NextGenerationEU para la renaturalización de cauces y el control de la caña común en Hermigua y Valle Gran Rey.

"La prevención es una tarea permanente que exige planificación, inversión y colaboración", concluyó Curbelo, quien destacó la implicación de los equipos de vigilancia y voluntariado como un elemento clave para reforzar la seguridad de la isla y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia.