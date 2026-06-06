El presidente de El Hierro no asistirá a la recepción del papa León XIV en Tenerife: "No se me ha invitado"
Considera "un despropósito" que no se le haya tenido en cuenta
El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha anunciado que no asistirá a la recepción del papa León XIV en Tenerife y considera que es "un despropósito" no haber sido invitado al acto y que no se haya tenido en cuenta a la isla en la visita papal.
"La preocupación que tiene el presidente del Cabildo de El Hierro respecto al papa es la misma que tiene el papa respecto a los herreños", ha manifestado Armas.
Alpidio Armas ha asegurado que no irá a ver al papa a la misa que oficiará en Tenerife: "Ahí no se me ha invitado, a diferencia de a otros presidentes de cabildos de las islas orientales que sí asistirán a la recepción", ha dicho.
Según Armas, esta decisión se corresponde con lo que a su entender es la preocupación del papa por El Hierro, "es decir, ninguna".
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